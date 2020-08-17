Совет в "Архангельском" на даче Ельцина. Хроники августа 1991-го

Белый бронежилет… для президента

В воскресенье 18 августа 1991 года в доме отдыха «Архангельское» я работал с материалами по развитию торгово-экономических связей с Японией. Готовилось крупное соглашение, включающее кредитную линию и прямые инвестиции, на руках билеты – вылет 20 августа.

Неподалеку находилась дача, где жила семья Ельциных, но самого Бориса Николаевича утром не было: накануне он улетел в Казахстан на переговоры с Назарбаевым.

Оксана (жена – Прим. Sobesednik.ru) со своей стороны вела серьёзную подготовку ко дню рождения сына – 20 августа ему исполнялось 11 лет. Она не знала, что на 20 августа 1991 года планировалось подписание нового союзного договора, что и стало катализатором для начала путча, который изменил судьбы не только многих людей, но и всей страны.

В 6:30 утра 19 августа, когда я уже закончил бриться и готов был поехать на работу в своё министерство, раздался тревожный телефонный звонок. Я сразу узнал голос председателя Госкомитета по делам науки и высшей школы РСФСР Николая Малышева. Он взволнованно кричал:

– Виктор Николаевич, в стране переворот... Горбачев отстранен от власти... Что будем делать?

– Немедленно оповестите всех, кого сможете, из наших, и встречаемся в доме у Ельцина.

На подходе к даче Ельцина меня встретила вооруженная охрана во главе со встревоженным Коржаковым. Им еще раньше стало известно о перевороте, и охрана заняла круговую оборону. Я прошел на кухню, откуда раздавались взволнованные голоса Наины Иосифовны и дочерей Тани и Лены.

В соседней комнате Ельцин в спортивном костюме и домашних тапочках разговаривал по телефону с президентом Республики Казахстан – Нурсултаном Назарбаевым. Когда он закончил, мы вместе прошли в столовую. Там сидели Иван Силаев – председатель Совета министров РСФСР, Руслан Хасбулатов – первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР, Геннадий Бурбулис – государственный секретать РСФСР, Константин Кобец – и.о. председателя Госкомитета РСФСР по оборонным вопросам, и другие. Начали обсуждать текст «Обращения к гражданам России».

Борис Ельцин предложил:

– Надо призвать граждан к двухчасовой предупредительной забастовке.

Я не согласился:

– По-моему, нужна более категоричная формулировка, ведь уже начался мятеж. Те, кто его задумали, не остановятся ни перед чем. Следует объявить о бессрочной политической забастовке – до полного выполнения всех требований, изложенных в Обращении.

После непродолжительных споров пришли к мнению о включении предложенного мной пункта.