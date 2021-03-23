Адвокат ОВД-Инфо – москвичам: не беседуйте с правовым беспределом

Вечером 17 августа сотрудники московской полиции – и, вероятно, не только полиции – устроили серию поздних визитов к жителям Москвы. На дом. Посещения удостоились те граждане, чьи персональные данные оказались в открытом доступе после утечки базы Фонда борьбы с коррупцией (признанного Минюстом экстремистской организацией).

Если точнее – те, кто зарегистрировался на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному!», а также осуществлял пожертвования в фонд оппозиционера. Ночные гости активно призывали граждан признать себя потерпевшими от утечки данных и написать заявление на Алексея Навального, а также объяснить свои пожертвования его фонду. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» зарегистрировала как минимум 20 обращений граждан по этому поводу.

- Я считаю, что это правовой беспредел – сказал «Sobesednik.ru» адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, участвующий в процессах по «Московскому делу». – Это акция устрашения, направленная на, как любят это называть правоохранительные структуры, «осложнение протестного электората», «осложнение протеста».

На самом деле, никаких законных оснований для этого нет. Если у правоохранителей есть вопросы к каким-либо гражданам, существует законный, цивилизованный способ: выслать повестку по почте с тем, чтобы гражданин мог понять, куда и по какому вопросу его вызывают и мог воспользоваться услугами адвоката.

В данном случае эти «кавалерийские» рейды не имеют под собой никакой законной почвы и никаких законных оснований. Знаю, что звонки по этому поводу в «ОВД-Инфо» поступали, что люди возмущены таким отношением к ним – как к асоциальным преступникам, которых надо вот так отлавливать.

- Как пишут СМИ, сотрудники полиции настойчиво предлагают людям написать заявление на Алексея Навального как на виновника утечки их персональных данных.

- Это старая практика. Я как адвокат участвовал в допросе донативших на кампанию Навального ещё в 2013 году, когда он баллотировался в мэры Москвы. И буквально в этом году они вновь вызывали граждан на допрос и пытались получить от них заявления, что граждане считают мошенничеством со стороны Навального сбор донатов на его предвыборную кампанию на выборах мэры Москвы в 2013 году.

Они не оставляют усилий, чтобы сфабриковать очередное дело в отношении Алексея Навального и членов его команды. А теперь ещё и эта история с утечкой персональных данных.

- Но ведь на данный момент нет не то что доказательств, а даже заявлений о виновности Алексея Навального в утечке персональных данных его сторонников на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному!»…

- Он абсолютно к этому непричастен. Насколько я знаю, именно персональных данных эти сайты не собирали.

- Откуда же тогда «утекли» данные?

- Как я понимаю, человек, регистрируясь на сайте, оставляет «следы» в Сети. И по этим следам специалисты при желании могут установить персональные данные этого человека. Это не то, что собирает сайт «Умное голосование», а то, что устанавливают спецслужбы на основании электронного адреса конкретного человека.

- Взлом vpn-адресов?

- Да.

- Что бы вы сейчас посоветовали всем сторонникам Навального – как они могут юридически себя защитить? Если это ещё возможно.

- Да, это возможно и необходимо: связываться с правозащитными организациями и просить о юридической помощи, звонить на горячую линию «ОВД-Инфо» и «Апологии протеста» и других правозащитных организаций, они всегда поддержат честного гражданина в борьбе с полицейским произволом.

- Каких ошибок сейчас ни в коем случае не нужно допускать в общении с полицейскими?

- Как сегодня, так и всегда: не надо хамить и грубить сотрудникам полиции, оказывать неповиновение или сопротивление. Надо просить их представиться и обосновать законность их требований. Если они приглашают пройти с ними в какой-то отдел – предложить им прислать повестку, по которой гражданин может явиться в удобное для него время. Настаивать на правовом механизме действий.

- Важная деталь: сотрудники полиции просят сторонников Навального «объяснить пожертвования» в его фонд. Это связано с тем, что ФБК признан экстремистской организацией?

- Да, признан. Но дело в том, что ночные визиты абсолютно незаконны. Если сотрудники правоохранительных органов хотят получить какие-то объяснения – пусть вызывают граждан в установленном законом порядке, чтобы человек имел возможность проконсультироваться с адвокатом, прийти вместе с ним в отделение.

Независимо от того, кто кем признан, я не рекомендую вступать в ночные разговоры с непонятными гражданами, которые в разных случаях представляются по-разному: сотрудниками центра «Э», инспекторами или сотрудниками несуществующего Уголовного розыска.

Сотрудник правоохранительных органов должен получать разъяснения от граждан в установленном законом порядке. Любые ночные визиты – незаконны. Запрещено проводить любые следственные действия после 10 часов вечера. Это разрешается только в том случае, если преступление раскрывается по горячим следам. Здесь речь идёт о событиях достаточно давних.

- Сотрудники центра «Э» тоже успели засветиться в этих ночных обходах?

- Они всегда представляются по-разному.

- Иногда возникают сомнения, к какому ведомству принадлежат «обходчики» и принадлежат ли вообще?

- Каждый человек имеет право потребовать показать удостоверение сотрудника полиции, пришедшего в неурочное время, записать данные из него или сфотографировать.

- А если придёт повестка, и человека вызовут в отделение полиции «объяснить пожертвования» в фонды Навального?

- Поскольку человек вызывается не как свидетель по уголовному делу, такую повестку можно просто проигнорировать. Если вы решитесь пойти, советую позвонить перед этим на горячую линию «ОВД-инфо» или «Апологии протеста». В случае вызова свидетелем по уголовному делу будет хотя бы понятен мотив их действий. В данном же случае совершенно не понятно, в связи с чем людей вынуждают писать заявления, что они считают себя потерпевшими. Неразбериха, царящая среди сотрудников правоохранительных органов, говорит о том, что они сами не очень хорошо понимают, что именно и зачем они делают.

- Исполняют чью-то волю?

- Безусловно, играют роль инструмента политического давления.

- И нет никаких законных оснований принудить человека объяснять свои пожертвования в фонды Навального?

- Нет. К тому же, никто не отменял 51 статью Конституции. Человек имеет право не давать показаний против себя. Любой человек имеет право воспользоваться 51 статьёй и отказаться давать какие-либо объяснения по данному вопросу.