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"Талибан"* заявил о намерении пустить конкурентов во власть

"Мы не хотим иметь монополию на власть в стране": Талибы решили создать инклюзивное правительство

Фото: Global Look Press

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» не будет забирать всю власть в Афганистане в свои руки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя катарского политического офиса группировки Мохаммада Сохаила Шахина.

«Мы не хотим иметь монополию на власть в стране», — пояснил он, добавив, что в Афганистане появится инклюзивное исламское правительство. На создание инклюзивных политических структур в Афганистане настаивали представители Китая и западных стран.

Несмотря на бегство из Кабула президента Ашрафа Гани, в стране остаются ряд политиков, пользовавшихся определенным уровнем доверия в обществе. К примеру, в Афганистане остался бывший президент Хамид Карзай, который заявлял о готовности договариваться с талибами. Агентство также сообщает, что лидер Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и председатель Исламской партии Гульбеддин Хекматиар вместе с Карзайем уже вступили в переговоры с «Талибаном».

*«Талибан» запрещен в России и признан террористической организацией.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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