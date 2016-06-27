Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России
Родченков-младший стал владельцем нескольких предприятий после эпохальной Олимпиады 2014 года. Теперь с ними пришлось расстаться
Напомним, на Играх в Сочи очень эффективно отработал бывший директор “Антидопингового центра” Григорий Родченков, который позже стал главным информатором ВАДА в деле против России.
К началу 2015 года, после того, как наша сборная заняла первое место в медальном зачете, Родченков был награжден Орденом Дружбы и Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Потом грянул допинговый скандал и Родченков бежал в США.
За два месяца до этого его сын Василий Родченков стал владельцем нескольких компаний по продаже морепродуктов из Ирана - “Мейгу”, “Мейгу Трейдинг” и “Тегеран Экспо”. Совокупно они могли приносить от миллиона рублей в год. Однако, к лету 2021-го все его фирмы оказались закрыты. Сейчас в стадии ликвидации находится последняя и главная из них - ООО “Мейгу”, которая занималась продажей рыбы, ракообразных и моллюсков.
Причиной стало использование недостоверных данных. Сейчас на фирмах Василия Родченкова “висит” несколько долгов. На нем лично - ещё 36 тысяч рублей, которые стараются, но не могут взыскать судебные приставы (исполнительное производство завели год назад).
Бывший партнер Василия Родченкова - иранец Акбари Каффаш уже переключился с морепродуктов на зерновой бизнес и стал инвестировать в строительство крупного хранилища в Северной Осетии.
Находится ли сейчас в России Василий Родченков, или он последовал примеру своего отца - установить не удалось.