Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России

Напомним, на Играх в Сочи очень эффективно отработал бывший директор “Антидопингового центра” Григорий Родченков, который позже стал главным информатором ВАДА в деле против России.

К началу 2015 года, после того, как наша сборная заняла первое место в медальном зачете, Родченков был награжден Орденом Дружбы и Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Потом грянул допинговый скандал и Родченков бежал в США.

За два месяца до этого его сын Василий Родченков стал владельцем нескольких компаний по продаже морепродуктов из Ирана - “Мейгу”, “Мейгу Трейдинг” и “Тегеран Экспо”. Совокупно они могли приносить от миллиона рублей в год. Однако, к лету 2021-го все его фирмы оказались закрыты. Сейчас в стадии ликвидации находится последняя и главная из них - ООО “Мейгу”, которая занималась продажей рыбы, ракообразных и моллюсков. ﻿﻿﻿﻿﻿