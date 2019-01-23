Глава РУСАДА рассказал, как спорт РФ отошел "от края пропасти"

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение WADA о статусе российской организации.

22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранил за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) его статус. Это значит, что российские атлеты смогут выступать на международных соревнованиях, а РФ – принимать турниры на своей территории. В 2015 году агентство лишилось своих прав из-за обвинений в сокрытии массового употребления допинга отечественными спортсменами. Чтобы восстановить статус, организации пришлось предоставить международным экспертам доступ к данным российских допинговых проб.

В интервью Sovsport.ru Юрий Ганус сказал, что благодаря решению WADA российский спорт временно отошел «от края пропасти». По его словам, расследование Всемирного антидопингового агентства о масштабной системе допинга в РФ еще не завершилось. Международным экспертам предстоит проанализировать данные, полученные от своих российских коллег. Кроме того, ожидается повторная проверка на допинг некоторых российских спортсменов.

«Поверьте, основная работа еще впереди. Этап, связанный с передачей баз данных, был непростым. Но повторные проверки – это процесс еще более сложный: очень много требований, которые нам предстоит соблюдать. Этот этап должен быть завершен к 30 июня. Новых задержек допускать нельзя. Положительная динамика уже есть», – заявил Ганус.

Он подчеркнул, что РУСАДА не имеет отношения к Московской антидопинговой лаборатории, бывший директор которой Григорий Родченков в 2016 году заявил о существовании в России государственной допинговой программы. По словам Гануса, с начала скандала вокруг допинга в РФ РУСАДА обновилась на 90%. «Доверие восстанавливать надо. WADA помогла, пошла навстречу, теперь нам надо быстро решить все вопросы, которые от нас зависят», – отметил Ганус.