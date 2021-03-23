Алексей Венедиктов: Путину нужен полный контроль над новым парламентом

Грядущие парламентские выборы, до которых осталось чуть больше месяца, ознаменовались таким масштабом подготовки властей к ним, какого новейшая российская история ещё не знала. Касается это, прежде всего, той серьёзной зачистки политического поля, которая ведётся в стране уже почти год.

К этой самой зачистке эксперты относят и подавление зимних протестов, и реальный срок для оппозиционера Алексея Навального, и давление на аффилированные с ним структуры, признанные едва ли не террористическими. Не стоит забывать и о том, какая судьба постигла многие российские общественные организации и независимые СМИ.

На этом фоне весьма забавно смотрятся проблемы представителей системной оппозиции, много лет закрывавших глаза на прессинг из несистемных коллег. Теперь, похоже, наступил и их черед, а первой испытать на себе все «превратности судьбы» пришлось партии КПРФ.

Как бы там ни было, но даже понимая, что властям, чьи рейтинги ранее опустились практически на дно, приходится добывать результат именно таким образом, многие эксперты все ещё удивляются напору, с которым решаются поставленные задачи сегодня.