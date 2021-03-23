Алексей Венедиктов: Путину нужен полный контроль над новым парламентом
Главный редактор «Эха Москвы» допустил, что парламент будет однопартийным с конституционным большинством для "Единой России"
Грядущие парламентские выборы, до которых осталось чуть больше месяца, ознаменовались таким масштабом подготовки властей к ним, какого новейшая российская история ещё не знала. Касается это, прежде всего, той серьёзной зачистки политического поля, которая ведётся в стране уже почти год.
К этой самой зачистке эксперты относят и подавление зимних протестов, и реальный срок для оппозиционера Алексея Навального, и давление на аффилированные с ним структуры, признанные едва ли не террористическими. Не стоит забывать и о том, какая судьба постигла многие российские общественные организации и независимые СМИ.
На этом фоне весьма забавно смотрятся проблемы представителей системной оппозиции, много лет закрывавших глаза на прессинг из несистемных коллег. Теперь, похоже, наступил и их черед, а первой испытать на себе все «превратности судьбы» пришлось партии КПРФ.
Как бы там ни было, но даже понимая, что властям, чьи рейтинги ранее опустились практически на дно, приходится добывать результат именно таким образом, многие эксперты все ещё удивляются напору, с которым решаются поставленные задачи сегодня.
К примеру, известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов даже допустил, что результатом всего этого станет избрание однопартийного парламента с конституционным большинством для «Единой России». Причём эксперт подчёркивает, что на такие шаги власти идут из-за президента Путина.
«Я ничего хорошего от выборов не жду. Полагаю, что парламент будет однопартийным, то есть, правящая партия «Единая Россия» получит большинство. Возможно, что это будет даже конституционное большинство. Это парламент переходного времени, то есть, парламент 2024 года, когда у президента Путина истекает срок очередного мандата. И, вероятнее всего, будут меняться какие-то конституционные законы, или же Конституция, поэтому Путину нужен полный контроль над новым парламентом.
Впрочем, у меня есть надежда на то, что несколько независимых депутатов из округов, вероятнее всего, пройдут и их голос будет слышен. Но для этого нужно поработать», – заявил Венедиктов в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы».
Теги: #Путин, #Выборы в Госдуму, #"Единая Россия"
Рубрика: Политика