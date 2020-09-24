"Запас терпения": политолог оценил риски протестов и смены власти в России
В обществе возникают вопросы о том, не является ли ситуация в России подогретой настолько, что после выборов в Госдуму вспыхнет новая волна протестов
Российские власти подходит к проведению сентябрьских парламентских выборов практически во всеоружии. Несистемная оппозиция не просто повержена – она фактически уничтожена, искоренена и зачищена под корень, став кто экстремистом, кто иноагентом, или, как минимум, получив статус «нежелательной организации». Это же было быстро, топорно и весьма показательно проделано с независимыми СМИ.
Причём, покончив с несистемной оппозицией, Кремль откровенно взялся и за парламентских оппозиционеров – чего стоят только проблемы, с которыми перед выборами столкнулись кандидаты от КПРФ. А ещё до этого было жёсткое, но уверенное подавление зимних протестов, последних массовых выступлений россиян в новейшей истории, спровоцированных посадкой одного из самых заметных оппозиционеров последних лет Алексея Навального.
Казалось бы, подобная зачистка политического поля должна сформировать в повестке определённый штиль, как предвестник грядущей стабильности и спокойного получения необходимых результатов на выборах. Но в экспертной среде продолжают обсуждать потенциал протестов в России, отмечая, что, кроме оппозиции и политических вопросов, в обществе накопилась масса претензий к властям, сначала после пенсионной реформы и повышения налогов, а после в рамках пандемии на фоне целого набора неоднозначных действий властей.
На этом фоне и возникают вопросы о том, не является ли ситуация в России сегодня подогретой настолько, чтобы после проведения выборов в Государственную думу в стране вспыхнула новая волна протестов. Впрочем, как считает российский политолог Виталий Шкляров, вероятность подобных событий, равно как и вероятность смены власти в стране, следует оценивать как довольно низкую.
«Это маловероятный сценарий, поскольку в России всё-таки ситуацию немного иная, чем в Беларуси. Прежде всего, с точки зрения экономики. Кроме того, это страна со 140-миллионным населением, а не с 9 миллионами человек.
Наконец, запал протестных настроений в Беларуси к тому моменту был значительно выше. С одной стороны, потому что была усталость от власти за 26 лет, кроме того, из-за игнорирования антиковидных мероприятий, и, соответственно, закрытия страны от внешнего мира. В то же время запас прочности и финансов у России, а также запас терпения у российских избирателей значительно выше», – заявил Шкляров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Теги: #Шкляров, #Навальный, #оппозиция, #протест, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика