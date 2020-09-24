"Запас терпения": политолог оценил риски протестов и смены власти в России

Российские власти подходит к проведению сентябрьских парламентских выборов практически во всеоружии. Несистемная оппозиция не просто повержена – она фактически уничтожена, искоренена и зачищена под корень, став кто экстремистом, кто иноагентом, или, как минимум, получив статус «нежелательной организации». Это же было быстро, топорно и весьма показательно проделано с независимыми СМИ.

Причём, покончив с несистемной оппозицией, Кремль откровенно взялся и за парламентских оппозиционеров – чего стоят только проблемы, с которыми перед выборами столкнулись кандидаты от КПРФ. А ещё до этого было жёсткое, но уверенное подавление зимних протестов, последних массовых выступлений россиян в новейшей истории, спровоцированных посадкой одного из самых заметных оппозиционеров последних лет Алексея Навального.

Казалось бы, подобная зачистка политического поля должна сформировать в повестке определённый штиль, как предвестник грядущей стабильности и спокойного получения необходимых результатов на выборах. Но в экспертной среде продолжают обсуждать потенциал протестов в России, отмечая, что, кроме оппозиции и политических вопросов, в обществе накопилась масса претензий к властям, сначала после пенсионной реформы и повышения налогов, а после в рамках пандемии на фоне целого набора неоднозначных действий властей.