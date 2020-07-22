"Ждем Меркель в Совете директоров "Газпрома": в сети иронизируют над прощальным визитом канцлера Германии в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. В Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа, а в Киев двумя днями позже.

«Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным», - добавил Зайберт.

В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска «Северного потока - 2», а также ситуация в Донбассе.

Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.

Прощальный визит Ангелы Меркель в Россию в соцсетях восприняли довольно спокойно и даже где-то сожалеют об ее уходе. Ну и, конечно, не обошлось без иронии.

«Может вид на жительство попросит. А то, черт знает, что будет после ее ухода в Германии», - шутит читатель.

«Не удивлюсь, если Меркель войдёт в руководящий состав «Газпрома», а также получит какой-то процент акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов», - иронизирует россиянин.

«Подарки собирает перед уходом?» - уточняет москвич.

«А я вот скоро буду грустить за Меркель! Да, она не великий политик, как, например, Шредер, но она взвешенный политик. Десять раз подумает... Кто знает, какой после нее будет канцлер?» - пишет историк.

«Видать за креслом гендиректора «СП-2» едет! Шредер, Меркель кто там следующий?! Труб на всех хватит», - и вновь в комментарии звучит ирония.

«Ждем в совете директоров какой-нибудь нефтяной российской компании на долларовой зарплате», - пишет пенсионер.

«Путину нужно было принять ее в Ялте. В Москве жарко...» - летит камень в огород Зеленского, который примет Меркель через два дня.

«Ладно, дайте ей квартиру в Ростове, и пусть метет улицы», - шутит житель Ростовской области.