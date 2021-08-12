Узел влияния: что вскрыло крушение Ми-8 на Камчатке
Чем связаны недавно признавшийся в убийстве депутат Игорь Редькин, сенатор от Камчатского края и крупный корейский бизнесмен с бандитским прошлым?
Что произошло?
12 августа на Камчатке разбился вертолёт М-8 с экипажем и туристами на борту. Катастрофа произошла на Курильском озере в Кроноцком заповеднике. Согласно принятой на данный момент версии, из-за сильного тумана над озером пилот потерял ориентацию в пространстве, по причине чего вертолёт промахнулся мимо посадочной площадки, разбился о гладь озера и быстро пошёл на дно.
Восемь человек выжили, восемь – объявлены пропавшими без вести: тела погибших и обломки вертолёта находятся на глубине 137 метров, в самом глубоком участке Курильского озера. Часть экипажа и туристической группы удалось спасти благодаря тому, что на крушение вертолёта оперативно отреагировали посетители Кроноцкого заповедника.
Вертолёт Ми-8 принадлежит компании «Витязь-Аэро», один из совладельцев которой – богатейший российский депутат Игорь Редькин.
Кто виноват: погода, неисправность вертолёта, пилот?
Как пояснили Sobesednik.ru опрошенные эксперты, основные причины крушения вертолётов на территории России – это погода и «личный фактор».
- Забыли где-нибудь что-нибудь нажать или заправить. В России так – сказал сотрудник ОАО «Вертолёты России», эксперт по авиации Вадим Михеев.
- В основном, это человеческий фактор – считает лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, начальник службы безопасности ОАО «Вертолёты России» Гурген Карапетян.
– Плохая погода, стали заходить на посадку, потеряли ориентацию в пространстве и ударились об воду. Насколько мне известно, на Камчатке всё произошло именно так.
Сейчас уровень подготовки летного состава совсем не такой, какой был при Советском Союзе. С теми системами оборудования, которые сейчас устанавливаются на вертолёты, требования к лётчикам снизились.
- У экипажа был шанс избежать катастрофы?
- Шанс был. Нужно зависнуть выше тумана. Поток воздуха от несущего винта за 3-5 минут может развеять туман. Такая практика в Советском Союзе была.
- Экипаж Ми-8 мог не знать такой хитрости? Казалось бы, туристические полёты в условиях Камчатки предполагают такие знания…
- К сожалению, не факт. Когда мы встречаемся с лётчиками и рассказываем им о таких вещах, для них это зачастую в диковинку.
Плохие погодные условия приводят к тому, что пилоты нарушают правила полёта, считает президент AOPA Russia, частный пилот Владимир Тюрин. Эти правила действуют в условиях видимости. При потере видимости можно полететь на запасной аэродром либо развернуться и вернуться в «визуальные условия».
Но если у тебя осталось топлива на 5 минут, а запасной аэродром далеко, это может быть не самым лучшим решением (и тут сразу же вспоминается лаконичный комментарий Вадима Михеева: забыли заправить).
Скорее всего, приземление Ми-8 на воду было осознанным и не самым плохим решением в сложившейся ситуации, считает бывший пилот, специалист по безопасности полётов Александр Романов. Вертолёт может зависнуть над водой, если работают двигатели. Разогнать туман несущим винтом – можно (правда, если туман очень густой – не факт). Но для этого, опять же, должны работать двигатели.
Экипаж Ми-8 должен был быть подготовленным к такой ситуации, все варианты просчитывались перед полётом, считает эксперт, поэтому причиной аварии могла стать неисправность вертолёта, вызванная нарушением технического регламента. Как отметил Александр Романов в комментарии для Lenta.ru, запчасти для вертолётов крайне дорогие (есть даже криминальные истории с продажей «фальсификатов»), а выживать в текущих экономических условиях авиакомпаниям трудно, поэтому на правилах безопасности «экономят».
- А переработки, «недосып», усталость пилотов могли стать причиной крушения?
- Конечно. К тому же, с такими старыми вертолётами, как у нас. Я думаю, что с исправными двигателями, скорее всего, можно было найти вариант для посадки и совершить её аккуратно.
Главный пилот разбившегося вертолёта, опытный, как говорят коллеги, военный лётчик Николай Сорокин – выжил он или числится в пропавших без вести, на данный момент можно только гадать – уже попадал в вертолётную аварию: около 6 лет назад он разбил вертолет «Витязь-Аэро» в районе верховья камчатской реки Уксичан на Камчатке.
Находившиеся тогда на борту пассажиры и члены экипажа пострадали, но выжили. Вместе с тремя пассажирами вертолёт перевозил вездеход – с грубейшим нарушением техники безопасности: из бака вездехода не был слит бензин, а бак не был промыт. В результате той аварии Николай Сорокин был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов.
Показания выживших
Судя по показаниям одного из выживших пассажиров, петербуржского бизнесмена Георгия Кованцева, посадка на воду вряд ли была осознанной, пассажиров о ней не предупреждали.
- Всё было штатно, оборудование вертолёта работало в полном объёме, - в ведомственном стиле сформулировал петербуржец, занимающийся в СПб деятельностью по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Вертолёт вошёл в густой туман «в виде молока», ударился об воду и очень быстро пошёл ко дну: выжить смогли только те пассажиры, что находились в хвостовой части вертолёта – благодаря тому, что от удара задние створки вертолёта распахнулись.
Второй выживший петербуржец – гипнолог и психолог-консультант, руководитель «СПб НЛП Центр» Виктор Стрелкин – спал во время полёта и проснулся от потока хлынувшей в лицо воды. Выбрался Виктор, насколько можно судить по его рассказу, не через задние створки, а через дверь в кабину пилотов.
Показаниям выживших – всегда веришь (правда, порой в них проступает смутный и странный отпечаток чего-то казённого). Но возникает вопрос: почему пилот вообще совершал посадку в густом, как молоко, тумане – не хватало топлива, подвёл двигатель, обманула уверенность?
Кто стоит за перевозчиком?
Компания «Витязь-Аэро», занимающаяся туристическими вертолётными перевозками в труднодоступных уголках Камчатки, принадлежит небезызвестному депутату камчатского ЗАКС Игорю Редькину, на днях признавшемуся в непреднамеренном убийстве человека.
А в совладельцах «Витязь-Аэро» - персоны, давно связанные друг с другом: член Совета Федерации Валерий Пономарёв, депутат Камчатского ЗАКС Игорь Евтушок (вместе с Редькиным попавший в число богатейших депутатов России) и корейский бизнесмен Де Ен Тяк, компания которого ООО «Карибу-Тур»( бизнесмен является её совладельцем) в 2019 году получила в аренду остров Карагинский в Беринговом море – за 15 000 рублей в месяц (правда, с ежегодными выплатами в 90 000 рублей за «использование объектов животного мира»).
Де Ен Тяк – сын Ен Тяк Де по кличке Большой Денёк, корейского бизнесмена, в 90-х приговоренного судом Петропавловск-Камчатского к сроку за убийство своих конкурентов из числа русских камчатских бандитов. В 2000-х Большой денёк остепенился и стал совладельцем «Океанрыбфлота», одной из крупнейших рыбодобывающих компаний России – вместе с Виталием Пономарёвым и Игорем Евтушком. Сейчас Ен Тяк Де проводит большую часть времени в южнокорейском городе Пусане.
Развяжет ли трагедия камчатский «узел влияния»?
В 2019 году, по результатам проверки МЧС и Ространснадзора, в работе «Витязь-Аэро» было найдено множество нарушений. Командиры воздушного судна работали по 8 дней кряду, при этом качество их подготовки к аварийным ситуациям вызывало определённые сомнения, а аварийные выходы на борту вертолёта были заграждены багажом и грузом.
На территории посадочной площадки Николаевка не было санитарного автомобиля, обеспечивающего доставку медперсонала и оборудования к месту происшествия (вспомним, что на крушение Ми-8 первыми отреагировали посетители заповедника, а не персонал посадочной площадки). Грустно думать, что рынок вертолётных перевозок в России так же экономит на безопасности людей, как агрегаторы такси или "маршрутчики".
Игорь Редькин занимается на Камчатке ловлей и переработкой рыбы, а также гостиничным делом, туризмом и вертолётными перевозками - вместе с камчатским сенатором, вторым по богатству и влиянию депутатом камчатского ЗАКСа и сыном крупного корейского бизнесмена с бандитским прошлым.
От этой аффиляции лиц и предприятий так и веет глубокой региональной коррупцией и «лоббизмом»: похоже, катастрофа вертолёта Ми-8, в которой погибло 8 человек, показала ценой человеческих жизней, кто на Камчатке заправляет ловлей рыбы и туризмом – важнейшими каналами «кормления» региона.
А где «все свои» – там и пилоты «свои», и квалификация у них «своя», и правила безопасности, регламенты, лицензии, качество работы, запчасти, в конце концов – всё «своё». При нужном опыте и связях дела так можно делать долго (и прибыльно) – пока случайно не застрелишь «под градусом» человека или не разобьёшь вертолёт с туристами.
Теги: #Крушение Ми-8, #Камчатка, #Игорь Редькин, #Виталий Пономарёв, #Коррупция
Рубрика: Политика