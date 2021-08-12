Узел влияния: что вскрыло крушение Ми-8 на Камчатке

Кто виноват: погода, неисправность вертолёта, пилот?

Как пояснили Sobesednik.ru опрошенные эксперты, основные причины крушения вертолётов на территории России – это погода и «личный фактор».

- Забыли где-нибудь что-нибудь нажать или заправить. В России так – сказал сотрудник ОАО «Вертолёты России», эксперт по авиации Вадим Михеев.

- В основном, это человеческий фактор – считает лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, начальник службы безопасности ОАО «Вертолёты России» Гурген Карапетян.

– Плохая погода, стали заходить на посадку, потеряли ориентацию в пространстве и ударились об воду. Насколько мне известно, на Камчатке всё произошло именно так.

Сейчас уровень подготовки летного состава совсем не такой, какой был при Советском Союзе. С теми системами оборудования, которые сейчас устанавливаются на вертолёты, требования к лётчикам снизились.

- У экипажа был шанс избежать катастрофы?

- Шанс был. Нужно зависнуть выше тумана. Поток воздуха от несущего винта за 3-5 минут может развеять туман. Такая практика в Советском Союзе была.

- Экипаж Ми-8 мог не знать такой хитрости? Казалось бы, туристические полёты в условиях Камчатки предполагают такие знания…

- К сожалению, не факт. Когда мы встречаемся с лётчиками и рассказываем им о таких вещах, для них это зачастую в диковинку.

Плохие погодные условия приводят к тому, что пилоты нарушают правила полёта, считает президент AOPA Russia, частный пилот Владимир Тюрин. Эти правила действуют в условиях видимости. При потере видимости можно полететь на запасной аэродром либо развернуться и вернуться в «визуальные условия».

Но если у тебя осталось топлива на 5 минут, а запасной аэродром далеко, это может быть не самым лучшим решением (и тут сразу же вспоминается лаконичный комментарий Вадима Михеева: забыли заправить).

Скорее всего, приземление Ми-8 на воду было осознанным и не самым плохим решением в сложившейся ситуации, считает бывший пилот, специалист по безопасности полётов Александр Романов. Вертолёт может зависнуть над водой, если работают двигатели. Разогнать туман несущим винтом – можно (правда, если туман очень густой – не факт). Но для этого, опять же, должны работать двигатели.

Экипаж Ми-8 должен был быть подготовленным к такой ситуации, все варианты просчитывались перед полётом, считает эксперт, поэтому причиной аварии могла стать неисправность вертолёта, вызванная нарушением технического регламента. Как отметил Александр Романов в комментарии для Lenta.ru, запчасти для вертолётов крайне дорогие (есть даже криминальные истории с продажей «фальсификатов»), а выживать в текущих экономических условиях авиакомпаниям трудно, поэтому на правилах безопасности «экономят».

- А переработки, «недосып», усталость пилотов могли стать причиной крушения?

- Конечно. К тому же, с такими старыми вертолётами, как у нас. Я думаю, что с исправными двигателями, скорее всего, можно было найти вариант для посадки и совершить её аккуратно.

Главный пилот разбившегося вертолёта, опытный, как говорят коллеги, военный лётчик Николай Сорокин – выжил он или числится в пропавших без вести, на данный момент можно только гадать – уже попадал в вертолётную аварию: около 6 лет назад он разбил вертолет «Витязь-Аэро» в районе верховья камчатской реки Уксичан на Камчатке.

Находившиеся тогда на борту пассажиры и члены экипажа пострадали, но выжили. Вместе с тремя пассажирами вертолёт перевозил вездеход – с грубейшим нарушением техники безопасности: из бака вездехода не был слит бензин, а бак не был промыт. В результате той аварии Николай Сорокин был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов.