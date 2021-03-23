"Отказ от выборов": Скурлатов раскрыл разговор племянника президента с "уважаемым человеком"

Текущая предвыборная кампания в очередной раз напомнила общественности о существовании предпринимателя Романа Путина – двоюродного племянника российского президента, который еще в минувшем году учредил собственную политическую партию «Россия без коррупции». Об этом, к слову, писали многие СМИ, однако позднее упоминать об этом проекте перестали так же внезапно, как он и появился в политической жизни страны.

Между тем, летом этого года Роман Путин решил избираться в Государственную думу, однако позднее снял свою кандидатуру. Как сообщают многочисленные источники, произошло это «после встречи с самым уважаемым человеком». Эти данные, к слову, подтвердил и сам новоиспеченный политик, не став уточнять, кто этот «самый уважаемый человек», добавив лишь, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

Впрочем, на кого именно намекают подобные сообщения, в целом, понятно. Между тем, соучредитель Нацфонда развития регионов России и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов в своем авторском Telegram-канале внес некоторую ясность в ситуацию.

«Роман Путин снялся с выборов. Самое смешное в том, что двоюродный племянник президента даже не встречался со своим знатным родственником. Ему просто сказали типа «от имени». Это точные данные. И действительно – нечего скакать по политическим проектам, эксплуатируя родственные связи. Некрасиво. Тебе бизнес дали. Нет, в политику хочется поиграть. «В стране может быть лишь один политик Путин» – вот почти дословный текст, который ему передали», – пишет Скурлатов.