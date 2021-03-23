Сегодня, в 12:00

"Отказ от выборов": Скурлатов раскрыл разговор племянника президента с "уважаемым человеком"

Глава коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов прокомментировал ситуацию со снятием с выборов Романа Путина

Фото: Facebook

Текущая предвыборная кампания в очередной раз напомнила общественности о существовании предпринимателя Романа Путина – двоюродного племянника российского президента, который еще в минувшем году учредил собственную политическую партию «Россия без коррупции». Об этом, к слову, писали многие СМИ, однако позднее упоминать об этом проекте перестали так же внезапно, как он и появился в политической жизни страны.

Между тем, летом этого года Роман Путин решил избираться в Государственную думу, однако позднее снял свою кандидатуру. Как сообщают многочисленные источники, произошло это «после встречи с самым уважаемым человеком». Эти данные, к слову, подтвердил и сам новоиспеченный политик, не став уточнять, кто этот «самый уважаемый человек», добавив лишь, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

Впрочем, на кого именно намекают подобные сообщения, в целом, понятно. Между тем, соучредитель Нацфонда развития регионов России и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов в своем авторском Telegram-канале внес некоторую ясность в ситуацию.

«Роман Путин снялся с выборов. Самое смешное в том, что двоюродный племянник президента даже не встречался со своим знатным родственником. Ему просто сказали типа «от имени». Это точные данные. И действительно – нечего скакать по политическим проектам, эксплуатируя родственные связи. Некрасиво. Тебе бизнес дали. Нет, в политику хочется поиграть. «В стране может быть лишь один политик Путин» – вот почти дословный текст, который ему передали», – пишет Скурлатов.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 19 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 день назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Политика 11 минут назад

Европейский суд отклонил жалобу Грудинина о коммерческом споре вокруг Совхоза

Общество 14 минут назад

"Срочно закрывать сообщение с США": россияне встревожились из-за нового смертельного штамма "йота"

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Без рубрики 20 минут назад

Ландшафтный парк "Митино"

Общество 32 минуты назад

Рамзана Кадырова наградили репортерской премией за активное освещение событий в регионе

Общество 1 час назад

Instagram новой функцией поможет блогерам избежать волны оскорблений

Общество 1 час назад

На семейные ценности шубу не купишь: бедность назвали главной причиной разводов

Общество 2 часа назад

Адвокат Навального обжаловал решение о замене политику условного срока на реальный

Общество 2 часа назад

"Наконец-то правда": россияне высоко оценили признания создателя вакцины от COVID-19

Политика 2 часа назад

Британский дипломат, сливавший данные российской разведке, задержан в Германии

Общество 2 часа назад

"Реформа здравоохранения шла 10 лет, итоги: всё развалено": эксперты прокомментировали Sobesednik.ru итоги реализации госпрограмм

Общество 2 часа назад

"Выборы чудотворные": россияне отреагировали на "стабилизацию ситуации" с COVID-19

Политика 3 часа назад

"Голос" попросил Путина вернуть видеотрансляцию с участков: "Доверие к выборам – бесценно"

Общество 3 часа назад

В Москве выявили минимальное число заболевших COVID-19 за сутки с апреля 2021 года

Общество 4 часа назад

На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину в юбилейный год первого полёта в космос

Общество 5 часов назад

Силовики пришли с обысками в министерство образования Иркутской области

Происшествия 5 часов назад

В США 26-летняя невеста погибла спустя пару часов после свадьбы

Общество 5 часов назад

Застрелившего человека экс-единоросса-миллиадрера отправили под домашний арест

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика