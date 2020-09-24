В Петербурге ТИК отказал в регистрации двоюродному племяннику Путина
Роман Путин отказался от участия в думских выборах по совету "самого уважаемого человека"
Двоюродному племяннику президента РФ Роману Путину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. В Территориальном избиркоме №4 Петербурга председатель Ильдар Зарипов пояснил, что кандидат сам направил в комиссию документ об отказе от дальнейшего участия в выборах, передает ЗАКС.Ру.
Выход из предвыборной гонки подтвердил и сам Роман Путин в личном Instagram:
«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу»
, – написал он.
Путин пытался выйти на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу 214 и уже практически набрал большую часть подписей, необходимых для выдвижения.
Напомним, до этого Роман Путин возглавлял партию «Россия без коррупции», о которой писал Sobesednik.ru.
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Рубрика: Политика