В Петербурге ТИК отказал в регистрации двоюродному племяннику Путина

Двоюродному племяннику президента РФ Роману Путину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. В Территориальном избиркоме №4 Петербурга председатель Ильдар Зарипов пояснил, что кандидат сам направил в комиссию документ об отказе от дальнейшего участия в выборах, передает ЗАКС.Ру.

Выход из предвыборной гонки подтвердил и сам Роман Путин в личном Instagram:

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу»

, – написал он.

Путин пытался выйти на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу 214 и уже практически набрал большую часть подписей, необходимых для выдвижения.

Напомним, до этого Роман Путин возглавлял партию «Россия без коррупции», о которой писал Sobesednik.ru.