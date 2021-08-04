Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Во время заседания Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова задала своим коллегам из Санкт-Петербурга вопрос, почему подписи кандидата в депутаты Саввы Федосеева приняли только со второго раза, а перед этим и вовсе отказались пускать в здание районной администрации, где заседал ТИК.

Напомним, что, как писали соратники Федосеева, самовыдвиженец пришел в ТИК незадолго до окончания рабочего дня, но сперва его отказались пускать, а после того как его команда начала звонить местным и региональным чиновникам, а также в ЦИК, а к зданию начали стягиваться сторонники Федосеева, якобы в 10 часов вечера у него согласились принять подписи.

По словам главы питерского избиркома Натальи Чечериной, которая стала отвечать на вопрос Памфиловой, сторонники самовыдвиженца «решили хайпануть по этому поводу». Она также сказала, что Федосеев вошел в здание в 17:56, а уже в 18:07 его пропустили. При этом она признала тот факт, что до вмешательства городского избиркома кандидата действительно не пускали в ТИК: «В 18:07 его пропустили в здание администрации. В это время там сдавал документы кандидат от другой партии. Когда все документы были приняты и члены территориальной избирательной комиссии освободились, у Федосеева приняли документы», — передает её слова «Фонтанка».