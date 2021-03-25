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"Нужно на себя смотреть": россияне не прониклись словами Чижова об отношении ЕС к вакцинам из РФ

По мнению дипломата, в том что "Спутник V" до сих пор не одобрен ЕМА может быть замешано фармакологическое лобби

Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов обвинил Брюссель в политизации вопроса признания вакцин от коронавируса российского производства. С таким заявлением дипломат выступил в ответ на недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, озвучившего ранее идентичные обвинения в адрес Москвы.

Глава немецкой дипломатии в середине июля 2021 года Маас заявлял, что Москва и Пекин используют поставки вакцин от COVID-19 собственной разработки исключительно в политических целях. Причем, до немецкого министра похожие заявления делались и другими видными европейскими политиками.

В ответ на это Чижов отметил, что политизирует процесс вовсе не Москва, а именно Брюссель, напомнив, что российский препарат «Спутник V» до сих пор не получил одобрения европейского регулятора ЕМА и допустил, что в этом процессе может быть замешано фармакологическое лобби.

«Политизируется этот процесс как раз здесь, в Евросоюзе, а вовсе не у нас. Впрочем, как политизируется практически все, что имеет какое-то отношение к России. Я не исключаю, что в блокировке наших вакцин принимает участие фармакологическое лобби. Разумеется, точных данных у меня нет, но, если говорить объективно, подобный интерес мог бы иметь вполне логичное обоснование», – отметил дипломат.

Примечательно, что среди россиян мнения по этому поводу разделились. К примеру, немало граждан разделяют позицию дипломата. При этом многие из них все-таки напомнили Чижову о том, что в проволочках с признанием «Спутника» в Европе есть вина и российской стороны.

«Ну, этим тоже надо денег то заработать, вот и толкают свою жижу пфайзер или модерна, в Сан-Марино все живые от спутника, даже побочек нет»;

«Что они только не политизируют, лишь бы хоть как-то вставить палки в колеса»;

«А что там политического? Производитель не предоставляет нужную документацию лаборатории специально, чтобы чинуши могли нести такой бред? Или просто данных об исследовании Спутника не хватает, чтобы его смогли одобрить нормальные страны?»;

«Жаль если блокируют, чем больше продадут кому угодно, тем больше шансов, что нам навязывать эти уколы не будут»;

«А не тот факт, что толку от этого спутника ноль?»;

«Чем больше отказывают там, тем больше принуждают тут»;

«Плевать на Европу! Ввозите в РФ иностранные вакцины, дайте людям выбор!»;

«Путин сразу понял, что это заговор фармацевтических лобби. Разумеется, внешняя политика РФ и ее торговля никак не связаны»;

«Минуточку, а разве мы не запретили вакцины других производителей? Нужно на себя смотреть»;

«Европа борется за каждую дозу. У непривитых уже все носы истыканы тестами (и у меня тоже). Признаны даже китайские и индийская вакцина. Лишь бы к ним прилагались внятные протоколы исследований. Но Россия почему-то не торопится предоставить их, выдвигая новые отговорки», – пишут пользователи соцсетей. 

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