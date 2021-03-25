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"Непривитых не будут никуда пускать": В Германии могут ввести локдаун для невакцинированных

Новый локдаун в стране может начаться при росте заболеваемости, он должен коснуться невакцинированной части населения

Фото: Global Look Press

Власти Германии планируют введение нового локдауна в стране, который может коснуться только невакцинированной части населения. Об этом сообщает немецкое издание Bild

Подробности будущих ограничений пока не приводятся, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». 

Как отметил источник издания, всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения вакцинировалась от коронавируса. 

В конце июля министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил в интервью изданию Bild, что непривитые от коронавируса граждане Германии могут столкнуться со значительными ограничениями в случае увеличения роста зараженных коронавирусом. «Пока наши вакцины против варианта Дельта хорошо помогают, классическая изоляция больше не нужна, потому что те, кто был вакцинирован, и те, кто выздоровел, больше не играют существенной роли в процессе заражения. Но если бы началась четвертая волна, она бы не прошла без последствий и уровень заболеваемости достиг бы исторического максимума», – подчеркнул он.

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