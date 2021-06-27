Германия не занимается российскими пропагандистами и дорогами

14 июля в прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва «Полный контакт» произошёл забавный инцидент. Коллега Соловьёва, частый гость его программ журналист Александр Сосновский, проживающий в Германии, беседовал с Владимиром Рудольфовичем по видеосвязи о визите в Германию президента Украины, отмечая незрелость Зеленского, который, дескать, так и не вышел из амплуа талантливого, но не великого актёра. В общем, понятно.

Потом скучающий Владимир Рудольфович, постоянно глядевший в экран своего телефона, без какой-либо логической связки перевёл разговор к истории с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Наверно, говоря о некоем «берлинском пациенте», работающем на западные спецслужбы, Соловьёв и его коллеги имеют в виду именно это.

В разговоре тут же всплыла Мария Захарова, недавно обнаружившая путаницу с датами в докладе ОЗХО об отравлении оппозиционера и усмотревшая в этом доказательство того, что отравление «разыграно» Западом.

Потом речь зашла о том, что партии Бундестага – в частности, «Альтернатива для Германии» (пару лет назад уличавшаяся немецкими властями в российском финансировании) – в общем, партии Бундестага подавали в правительство Германии запросы о многочисленных странностях в деле отравления Навального. В частности, с забором крови у пострадавшего. А правительство Германии, по словам Сосновского, дало ответы, рушащие версию об отравлении. И вот в этот интригующий момент Сосновскому постучали в дверь.

Журналист сказал, что откроет позже, и попытался закончить тему. Но стук раздавался всё настойчивей. В конце концов, Сосновский, бросив взгляд куда-то за пределы веб-камеры своего компьютера, заявил, что к нему пришла полиция.

Соловьёв оторвался от телефона, выразил обеспокоенность происходящим и предложил не выключать камеру – чтобы зафиксировать неправомерные действия полиции, если они возымеют место быть. Сосновский пошутил, что его защитит его собака, и сказал, что всё-таки отключит камеру и пойдёт разговаривать с полицией.

Вернувшись в эфир, журналист рассказал, что двое рослых мужчин в масках с полицейскими жетонами на груди спросили его, кто он и чем он тут занимается. Получив объяснения, ушли. Документов не спрашивали, удостоверений не показывали, в квартиру войти не пытались.

Соловьёв сделал из произошедшего вывод, что в Германии за Сосновским следят, и не обязательно сотрудники полиции. «Не хочу так думать, но, похоже, ты прав», - согласился Сосновский, отметив, что всё-таки видел полицейские жетоны, а после, из окна – полицейскую «гвардейскую» машину, стоявшую во дворе.

Вот такая история: российскому журналисту в прямом эфире затыкают рот западные покровители Навального. Из крупных СМИ новость осветили ТАСС, «Лента», «Московский комсомолец», «Взгляд» и «Газета». «Иноагенты» вроде «Открытых медиа» или «МБХ» не отреагировали на инфоповод. «Собеседник» взял небольшой комментарий о визите полиции к Сосновскому у политика и бывшего разведчика Геннадия Гудкова.

– Я вообще не знал, кто такой этот Сосновский, до вашего рассказа об этой новости, – ответил Гудков. – Нормальные люди не смотрят Соловьёва.

В принципе, да, в Германии могут быть недовольны деятельностью или какими-то заявлениями Сосновского. Но до европейской полиции, по моему опыту, не достучаться: она руководствуется принципом «никому не мешать» и действует только в крайних случаях.

Видите, вы сами рассказали: пришли, спросили, кто он и чем занимается, не ворвались в квартиру, не изъяли компьютер, не положили этого Сосновского лицом в пол. Наша полиция, как вы знаете, пилит двери «болгаркой».

Я и мои родственники и друзья пережили в России 15 обысков, у моего младшего сына отбирали мобильный телефон. А тут… Нашей бы полиции так работать.

Думаю, эта история – скорее всего, фейк. Я сам могу такое устроить: позвонить в полицию, сказать – есть тут подозрительная квартира, там курят траву, проверьте, пожалуйста. Легко. Я сомневаюсь, что за ним в Германии следят. Там это никому не надо.

Биография у Александра Сосновского небезынтересная, с ней можно, если захотеть, ознакомиться в соответствующем видеоролике на ютуб-канале «Полного контакта». Правда, полной ясности по этому вопросу из ролика не возникает. Интерес вызывает то, что в 90-х у Александра было предприятие в сфере «нетрадиционной медицины» на Северном Кавказе, а сейчас он ведет психотерапевтическую практику в Германии.

Автор двух книг: «Чеченский синдром» и «Грузинский синдром» (о войне в Грузии в 2008 году и грузино-осетинских отношениях, книга понравилась армянам и абхазам). Любимый литературный герой – Остап Бендер. Ну-ну.

При всей сомнительности слежки за Сосновским в Германии и, особенно, в эфире соловьёвского ток-шоу – в эту историю как-то тянет поверить. Хочется думать, что какой-нибудь нормальный немец взял да и позвонил в полицию, потому что из соседской квартиры попахивает – не марихуаной, конечно, а российской пропагандой: на русском языке регулярно разглагольствуют про «берлинского пациента», Бундестаг, Меркель, Украину, «Северный поток-2», санкции, про немецкую дружбу с Россией, независимость от США и вот это вот всё. Хочется думать, что немцы знают про всю нашу информационно-службистскую «подноготную» и дома у себя такого не потерпят.

Но, к сожалению, Германию не интересуют ни российские дороги, ни российские пропагандисты, даже если последние транслируют свою точку зрения из Германии. Если платят налоги и соблюдают законы – пусть транслируют, что хотят и кому хотят. Мозги-то у нас наши, а не немецкие. Как и дороги.

*Издание «Сибирь.реалии» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Васильев Николай