Александр Проханов: Россией управляет не Госдума, а целый пласт миллиардеров

Лето 2021 года в России стало по-настоящему жарким во многих смыслах. К примеру, с точки зрения борьбы государства со свободой слова. Чего стоят многочисленные истории с присвоением целому ряду независимых СМИ статуса иноагентов и нежелательных организаций. Причем, под удар попали издания, которые наработали свою аудиторию преимущественно за счет публикации расследований, касающихся коррупции и роскошной жизни российских элит.

А еще немногим ранее под удар попали структуры, так или иначе связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным, ставшие в свое время лидерами по публикациям громких расследований о роскоши, в которой в буквальном смысле утопают отдельные представители власти. И все это летом 2021 года грубо и топорно, без присущего Кремлю прежде изящества, в буквальном смысле «выпиливается и вырубается» из российской повестки и информационного пространства.

Причин, по которым российские власти перешли в столь жесткое наступление, эксперты называют немало. Для кого-то они кроются исключительно в предстоящих парламентских выборах, поскольку властям необходимо добиться определенного результата на фоне роста протестных настроений и целой череды проблем, вызванных пандемией. Другие уходят в более глубокие размышления, отмечая, что Кремль в преддверии так называемого «транзита власти» пытается исключить из повестки любые факторы, которые могут нести дополнительные риски.

Между тем, писатель, журналист и общественник Александр Проханов называет глобальную причину подобных гонений. По его словам, все дело в том, что Россией сегодня управляют не институты законодательной или исполнительной власти, а определенная группа людей – самых богатых людей в стране.

«Мы живем в олигархическом государстве. Россией управляет не Государственная дума, а целый пласт миллиардеров, которые и создают погоду, создают ведущих и мнения. Это государство огромного класса сверхбогачей. И на фоне этих богатейших – беднейший народ. И все расследования направлены как раз на то, чтобы выявлять злоупотребления этой прослойки. С данной точки зрения, подобные расследования – антигосударственные. Они вредят государству всех этих олигархов и миллиардеров», – заявил Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».