"Транзит будет турбулентным": профессор Соловей раскрыл планы Кремля на выборы в Госдуму

Однако в этой версии есть некоторая неточность. Всё-таки, выборы в России при нынешней структуре высшей власти проводятся уже не в первый раз, да и рейтинги власти перед их проведением падают тоже не впервые, однако в прошлые годы такой очевидной, почти топорной работы не наблюдалось. В таком случае, не может ли причина нынешних действий заключаться в чем-то другом?

Может. По крайней мере, так считает известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей. По его словам, столь высокая активность в работе властей с оппозицией и независимыми СМИ перед выборами заключается в пресловутом «транзите» власти, о котором многие эксперты уже даже забыли.

Между тем, как утверждает Валерий Дмитриевич, существует риск того, что сам процесс транзита будет весьма турбулентным, а потому Кремль пытается заранее исключить риски путём установления полного контроля над будущим созывом нижней палаты парламента.

«Существуют опасения, что транзит будет турбулентным. Поэтому Кремлю необходимо усилить контроль над Государственной думой, именно по этой причине и увеличивается «силовая квота» в парламенте, которая пройдёт не только через «Единую Россию», но и через другие партии.

И формируется она не в администрации президента, а в Совете Безопасности. Это будут те 50 человек, которых предстоит контролировать непосредственно Совету Безопасности», – заявил профессор Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы».