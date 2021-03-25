"Тревожные показатели": политолог рассказал, когда стоит ждать отставки Мишустина

Падение уровня жизни, рост цен на продукты питания, бензин и строительные материалы – эти и другие факторы обусловили падение рейтингов правительства, президента и федеральной власти в России в целом. Такие данные приводятся в результатах исследования ГК ФОМ. Отмечается, к примеру, что личный антирейтинг российского премьера Михаила Мишустина поднялся до 24%, что является рекордным показателем за весь 2021 год.

На этом фоне, что вполне логично, появились и первые предпосылки к началу дискуссии о возможных кадровых перестановках в правительстве и других властных структурах. В экспертных кругах обсуждается в том числе и то, насколько высока вероятность отправки главы российского правительства по примеру увольнения команды его предшественника Дмитрия Медведева.

Между тем, как отмечает российский политолог Илья Гращенков, на данный момент менять правительство было бы политически нецелесообразным, тем более что в сравнении с тем же Медведевым Мишустин всё-таки имеет определённый запас прочности. Однако в будущем, убеждён эксперт, растущее недовольство работой правительства и властей в целом непременно перекинется на самого Мишустина и тогда его рейтинги могут просесть ещё сильнее.

«Рейтинги правительства и премьер-министра Михаила Мишустина снижаются, как и общие рейтинги власти – идёт падение показателей «партии власти», и даже рейтинг президента Владимира Путина откатился к февральским значениям в районе 57%. Главный фактор проседания рейтингов – общая тревожность населения в отношении собственного будущего, а также разрыв между ожиданиями и реальностью в отношении инфляции и уровня жизни.

Более того, антирейтинг Мишустина увеличился до рекордных значений за текущий год и составил 24%, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.