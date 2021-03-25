"Тревожные показатели": политолог рассказал, когда стоит ждать отставки Мишустина
Так называемый "медовый месяц" для главы правительства закончился, и в будущем его антирейтинг продолжит рост, считает Илья Гращенков
Падение уровня жизни, рост цен на продукты питания, бензин и строительные материалы – эти и другие факторы обусловили падение рейтингов правительства, президента и федеральной власти в России в целом. Такие данные приводятся в результатах исследования ГК ФОМ. Отмечается, к примеру, что личный антирейтинг российского премьера Михаила Мишустина поднялся до 24%, что является рекордным показателем за весь 2021 год.
На этом фоне, что вполне логично, появились и первые предпосылки к началу дискуссии о возможных кадровых перестановках в правительстве и других властных структурах. В экспертных кругах обсуждается в том числе и то, насколько высока вероятность отправки главы российского правительства по примеру увольнения команды его предшественника Дмитрия Медведева.
Между тем, как отмечает российский политолог Илья Гращенков, на данный момент менять правительство было бы политически нецелесообразным, тем более что в сравнении с тем же Медведевым Мишустин всё-таки имеет определённый запас прочности. Однако в будущем, убеждён эксперт, растущее недовольство работой правительства и властей в целом непременно перекинется на самого Мишустина и тогда его рейтинги могут просесть ещё сильнее.
«Рейтинги правительства и премьер-министра Михаила Мишустина снижаются, как и общие рейтинги власти – идёт падение показателей «партии власти», и даже рейтинг президента Владимира Путина откатился к февральским значениям в районе 57%. Главный фактор проседания рейтингов – общая тревожность населения в отношении собственного будущего, а также разрыв между ожиданиями и реальностью в отношении инфляции и уровня жизни.
Более того, антирейтинг Мишустина увеличился до рекордных значений за текущий год и составил 24%, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.
С одной стороны, всё это очень тревожные показатели, поскольку очевидно, что так называемый «медовый месяц» для главы правительства закончился, и в будущем его антирейтинг продолжит рост. С другой стороны, антирейтинг его предшественника Дмитрия Медведева перед отставкой составлял около 50%, поэтому «запас прочности» у Мишустина пока довольно высокий.
Рост продовольственных цен, стоимости стройматериалов и бензина пока приводит лишь к росту раздражения граждан в отношении всего Кабмина, работу которого 50% респондентов называют неудовлетворительной, то есть почти как и с правительством Медведева.
Самого же Мишустина положительно оценили 43% респондентов, а это почти на 10% больше, чем оценка его Кабмина. Впрочем, вопрос времени, когда весь этот негатив будет переброшен на самого премьер-министра, и это произойдёт неминуемо, особенно если уровень жизни в стране не восстановится, что вряд ли.
Может ли это стать причиной отставки Мишустина? Такая вероятность есть, ведь многие до сих пор считают его «техническим» премьером. В политике Михаил Мишустин себя никак не проявил. Его ключевой идеолог – вице-премьер Белоусов, а в числе прочих замов немало влиятельных фигур, которых он не контролирует, к примеру, глава Минфина Силуанов или вице-премьер Хуснуллин.
В целом же 43% одобрения граждан – неплохой показатель для работы, поэтому пока он не дойдёт до «медведевских» значений, менять премьера нет никакого смысла. Вот только низкие рейтинги негативно отражаются на преемнических амбициях Мишустина, хотя это, скорее всего, не так плохо для него, поскольку числиться в конкурентах действующего президента во все времена было дурным тоном».