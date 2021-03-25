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"Собянина пора выгонять из города": что россияне думают про слова мэра Москвы "о нехватке денег"

В соцсетях на очередное высказывание столичного градоначальника отреагировали с нескрываемой иронией и сарказмом

Фото: Global Look Press

«Цена пандемии» для российской столицы оказалась довольно высокой, поскольку потери Москвы за этот период превысили сумму в 600 миллиардов рублей. Об этом накануне рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы за минувший год недополучили около 200-250 миллиардов рублей запланированных доходов. Кроме того, за полтора года пандемии пришлось израсходовать на борьбу с коронавирусом еще около 350 миллиардов. Эти деньги были потрачены на меры социальной поддержки и помощи представителям бизнеса, лечение граждан», – объяснил глава московской администрации в беседе с журналистами агентства РБК.

Причем на вопрос журналистов о том, превышает ли сумма потерь столицы 600 миллиардов рублей, Сергей Семенович ответил утвердительно.

Рассказал мэр и о планах городских властей вакцинировать 60% населения, отметив, что проводить тотальные проверки выполнения этого плана и соответствующих требований властей на данный момент никто не планирует, поскольку ситуация выглядит положительно. «Нам и без тотальных проверок удалось достичь поставленной цели», – подытожил Собянин.

Примечательно, что россияне в социальных сетях отреагировали на высказывания столичного градоначальника с нескрываемой иронией и сарказмом, если не говорить о потоке гневных комментариев, в которых граждане обвиняют Собянина и его администрацию в том, что именно их деятельность привела к столь существенным финансовым потерям. Многие также предлагают мэру российской столицы задуматься над тем, сколько денег потеряли граждане, столкнувшиеся с довольно жесткими «ковидными» мерами властей.

«Интересно, сколько потеряли трудящиеся»;

«Кто больше всех потерял и пострадал, так обычный народ, которого принуждают прививаться, а это против Конституции!»;

«Чиновников сокращайте, вот и деньги будут»;

«Люди больше потеряли»;

«Совесть иметь нужно. Студенты просидели на дистанционке больше года! Деньги брали, стоимость не убавили. Просто дичь! Я плачу за то, что ребёнок дома учится. Логика где? Он ноет, денег нет? У него, у его детей, у жены? Он совсем?»;

«Ерунда, обдерут регионы и жизнь наладится»;

«То есть можно умножать на пять и заявлять, что вот столько они уничтожили своими кодами и закрытием фудкортов»;

«Не Москвы, а народа. Ну себя он не имел ввиду. Жаль, что небожители не общаются с народом, страшась услышать правду о себе»;

«Сам же и виноват»;

«С людей новыми налогами сдерут»;

«Пусть поплачется Путину»;

«Собянина пора выгонять из города», – пишут пользователи в социальных сетях. 

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