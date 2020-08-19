Сегодня, в 17:16

"Таков общий тренд": Венедиктов неожиданно намекнул на закрытие "Эха Москвы"

Главный редактор радиостанции не исключает такой вариант, одна уверяет, что формат вещания меняться не будет

Фото: стоп-кадр/Youtube-канал «Эхо Москвы»

Вместе с довольно жёсткой и практически беспрецедентной зачисткой политического поля от несистемной оппозиции, российские власти взялись за оппозицию системную, попутно выкашивая целый ряд «неудобных» изданий, получающих статус иностранных агентов и нежелательных организаций.

Только за последний год список условно «репрессированных», как отмечают эксперты, может оказаться весьма длинным. Алексей Навальный и все аффилированные с ним структуры*, Михаил Ходорковский и его «Открытка»**, получившая статус нежелательной организации с последующим арестом её экс-главы Пивоварова.

Далее последовали удары и по представителям системной оппозиции, которые, казалось бы, большую часть времени действовали синхронно с федеральным центром и партией власти. Речь, прежде всего, о КПРФ, которая уже потеряла одного из самых видных политиков в своём предвыборном списке Павла Грудинина, а также столкнулась с отказом от регистрации Петрова и арестом Удальцовой.

Илья Гращенков о зачистке КПРФ: власть льет воду на мельницу Зюганова

Отдельной графой во всей этой истории идут разного рода СМИ оппозиционного толка. Только за последний месяц пострадали издание «Проект», прославившееся громкими публикациями о коррупции и получившее несколько недель тому назад статус нежелательной организации, в то время как все его журналисты в одночасье стали «иноагентами».

А несколько дней тому назад та же судьба постигла издание The Insider*** – Минюст РФ включил издание в перечень лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Более того, сегодня стало известно, что к главреду издания Роману Доброхотову с обысками нагрянула полиция.

Картина складывается весьма целостная. Как и говорили сочувствующие оппозиции политологи, ведётся планомерная и жёсткая зачистка политического поля перед выборами в Госдуму. На этом фоне возникло немало вопросов о том, кто из крупных СМИ и изданий, позволяющих себе пускать на первые полосы и в эфире так называемое «альтернативное мнение», может оказаться под ударом следующим.

Одной из первых при такой постановке вопроса упоминается радиостанция «Эхо Москвы», которая давно стала площадкой для выражения мнений самых разнообразных спикеров преимущественно оппозиционного толка. Главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову даже пришлось отвечать на прямой вопрос о том, возможно ли закрытие «Эха».

«Разумеется, рано или поздно, закроют. Таков общий тренд. Ну и, что теперь делать? Перестать работать? Не говорить правду? Не приглашать гостей, которых не зовут на другие эфиры? Нет, такого не будет», – заявил Венедиктов.

*Структуры, аффилированные с Алексеем Навальным, признаны в РФ экстремистскими и внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

**«Открытая Россия» внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

***ЮЛ «The Insider SIA», администратор доменного имени интернет-издания «The Insider», внесено Минюстом в реестр иноСМИ, выполняющих функции иностранного агента

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 4 часа назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 день назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 2 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 6 дней назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 6 дней назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Политика 52 минуты назад

"Отстранение Зеленского от власти и хаос": политолог озвучил тревожный прогноз для Украины

Политика 3 часа назад

Илья Гращенков о зачистке КПРФ: власть льет воду на мельницу Зюганова

Политика 3 часа назад

"В корне неверно": Кремль ответил на слова Байдена о "реальной проблеме" Путина

Общество 3 часа назад

"Такого в истории ни с одним вирусом не было": россияне недовольны заявлением специалистов "Вектора"

Общество 3 часа назад

Украина вводит двухнедельный карантин для всех прибывших из России

Общество 3 часа назад

"Не верится, что это с нами происходит": россияне возмутились новыми испытаниями вакцин на детях

Общество 4 часа назад

Участвовавших в массовых драках мигрантов вышлют из страны с запретом на въезд

Общество 4 часа назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 4 часа назад

В предстоящую ночь в Москве может выпасть около трети нормы осадков

Общество 4 часа назад

"Дебилы – это слишком дипломатично": Глава питерского парламента о двойниках Вишневского

Политика 5 часов назад

Грудинин не исключил выдвижения на выборы главы Подмосковья против Воробьева

Общество 6 часов назад

Токио ставит антирекорд по новым зараженным COVID-19 вторые сутки подряд

Общество 6 часов назад

Мишустина просят обеспечить рост цен на яблоки ради импортозамещения

Общество 7 часов назад

В августе кофе подорожает на 12%. К следующему году ожидают рост цен до 40-50%

Политика 8 часов назад

На главреда The Insider возбудили дело о клевете на ГРУ. За расследование ему грозит колония

Происшествия 9 часов назад

Осадки на севере Италии спровоцировали серьезные оползни и наводнения

Общество 9 часов назад

Главное к 28 июля: КПРФ идет на улицы, "несусветная" жара в регионах, запрет для табака и плата за спасение

Политика 10 часов назад

К главреду расследовательского издания The Insider пришли силовики

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика