"Таков общий тренд": Венедиктов неожиданно намекнул на закрытие "Эха Москвы"

Отдельной графой во всей этой истории идут разного рода СМИ оппозиционного толка. Только за последний месяц пострадали издание «Проект», прославившееся громкими публикациями о коррупции и получившее несколько недель тому назад статус нежелательной организации, в то время как все его журналисты в одночасье стали «иноагентами».

А несколько дней тому назад та же судьба постигла издание The Insider*** – Минюст РФ включил издание в перечень лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Более того, сегодня стало известно, что к главреду издания Роману Доброхотову с обысками нагрянула полиция.

Картина складывается весьма целостная. Как и говорили сочувствующие оппозиции политологи, ведётся планомерная и жёсткая зачистка политического поля перед выборами в Госдуму. На этом фоне возникло немало вопросов о том, кто из крупных СМИ и изданий, позволяющих себе пускать на первые полосы и в эфире так называемое «альтернативное мнение», может оказаться под ударом следующим.

Одной из первых при такой постановке вопроса упоминается радиостанция «Эхо Москвы», которая давно стала площадкой для выражения мнений самых разнообразных спикеров преимущественно оппозиционного толка. Главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову даже пришлось отвечать на прямой вопрос о том, возможно ли закрытие «Эха».

«Разумеется, рано или поздно, закроют. Таков общий тренд. Ну и, что теперь делать? Перестать работать? Не говорить правду? Не приглашать гостей, которых не зовут на другие эфиры? Нет, такого не будет», – заявил Венедиктов.

*Структуры, аффилированные с Алексеем Навальным, признаны в РФ экстремистскими и внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

**«Открытая Россия» внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

***ЮЛ «The Insider SIA», администратор доменного имени интернет-издания «The Insider», внесено Минюстом в реестр иноСМИ, выполняющих функции иностранного агента