Николай Бондаренко: Всё, что остаётся власти – затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием
Sobesednik.ru размышляет вместе с политиком о том, чего боится "Единая Россия". Похоже, что саму себя
Кандидату в депутаты Государственной думы Николаю Бондаренко вменяют «распространение экстремистских материалов», из-за чего он может быть не допущен к сентябрьским выборам. Sobesednik.ru взял у коммуниста небольшой комментарий на эту тему и поразмышлял о будущем российской власти.
- Что это за экстремистский ролик, хранение которого вам вменяют?
- Самому интересно, что это за ролик. Со мной связались сотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что в отношении меня имеется материал административного производства. И нужно составить протокол о якобы распространении мной в 2011 году экстремистских материалов, а именно – манифеста «Единой России».
На мои утверждения, что у меня нет таких роликов и такого контента, подпадающего под экстремистские материалы, сотрудники полиции сказали: всё при встрече. Даже если встать на их позицию – материал, о котором идёт речь, был признан экстремистским в 2013 году, а закон обратной силы не имеет. Статья 4.5 Административного кодекса чётко говорит о сроках давности таких нарушений, так что 10 лет – это просто абсурд.
Но в данном случае статься предполагает не какой-то административный арест, а поражение в избирательных правах – запрет выдвигаться на выборы. Значит, подобным замыслом меня планируют снять с выборов Государственной думы. В следующем году Саратовская область переизбирает свой региональный парламент – значит, меня автоматически хотят не допустить и к этим выборам.
- Подобное происходит и с Грудининым…
- Да, ещё одна политическая расправа – это снятие с выборов Павла Николаевича Грудинина: власть последовательно зачищает под себя политическое пространство. На заседании ЦИК «Единая Россия» абсолютным большинством голосов сняла Павла Николаевича с выборов, мы снимали об этом репортаж. Там был совершенно невероятный диалог с Эллой Памфиловой, где она заявила, что у нее нет личной жизни.
- Вроде бы о наличии у Грудинина оффшоров за рубежом заявила его бывшая жена, но никаких доказательств не предоставила. Странная история.
- Более того, сфабрикованные документы без подписи и без дат, на которые якобы ссылается избирательная комиссия, прокуратура и т. д, утверждая, что у Павла Николаевича есть какие-то счета за рубежом – это просто беспредел, который был принят большинством голосов.
Более того, сам Грудинин принес в ЦИК оригиналы документов, которые подтверждают, что никаких оффшорных счетов за рубежом у него нет. Но комиссия отказалась рассматривать эти документы, проводить разбирательство, делать запросы.
Это показывает, что власть не готова к диалогу, не готова к конкуренции. Всё, что ей остаётся - затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием, пытаясь как-то укрепить политическую конструкцию, за которую они держатся – хотя на деле «Единая Россия» постоянно расшатывает политическую систему.
- Вы утверждаете, что никакого «Манифеста Единой России 2002 года» у вас в соцсетях нет?
- Однозначно. Видео или других публикаций с подобными названиями у меня нет.
Справка
Речь идёт о так называемом «манифесте Единой России 2002 года». Точнее говоря, проекте манифеста, который был написан в 2002 году одним из тогдашний руководителей партии Александром Беспаловым и его заместителем, социологом Юлией Крижановской.
Он представлял из себя набор обещаний, который был представлен совету партии на съезде её региональных руководителей, после чего в «ЕР» произошёл скандал, и Беспалов с Крижановской потеряли свои позиции.
«В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России… К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода… К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России… К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест и другие… К 2017 году Россия станет мировой державой», - говорится в проекте манифеста.
В 2013 году манифест был признан экстремистским по решению Кировского суда Новосибирска.
Есть разные мнения, является этот «манифест» серьёзным партийным заявлением или не является. По крайней мере, журналист Олег Кашин в колонке для «Коммерсанта» в 2011 году сообщает, что в его личном блоге «сохранилась датированная началом 2003 года дискуссия об этом манифесте, из которой следует, что манифест на сайте "Единой России" тогда все-таки был опубликован и только примерно через год с сайта удален».
Николай Васильев
Теги: #Бондаренко, #КПРФ, #манифест ЕР 2002 года, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика