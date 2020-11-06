Николай Бондаренко: Всё, что остаётся власти – затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием

На мои утверждения, что у меня нет таких роликов и такого контента, подпадающего под экстремистские материалы, сотрудники полиции сказали: всё при встрече. Даже если встать на их позицию – материал, о котором идёт речь, был признан экстремистским в 2013 году, а закон обратной силы не имеет. Статья 4.5 Административного кодекса чётко говорит о сроках давности таких нарушений, так что 10 лет – это просто абсурд.

Но в данном случае статься предполагает не какой-то административный арест, а поражение в избирательных правах – запрет выдвигаться на выборы. Значит, подобным замыслом меня планируют снять с выборов Государственной думы. В следующем году Саратовская область переизбирает свой региональный парламент – значит, меня автоматически хотят не допустить и к этим выборам.

- Подобное происходит и с Грудининым…

- Да, ещё одна политическая расправа – это снятие с выборов Павла Николаевича Грудинина: власть последовательно зачищает под себя политическое пространство. На заседании ЦИК «Единая Россия» абсолютным большинством голосов сняла Павла Николаевича с выборов, мы снимали об этом репортаж. Там был совершенно невероятный диалог с Эллой Памфиловой, где она заявила, что у нее нет личной жизни.

- Вроде бы о наличии у Грудинина оффшоров за рубежом заявила его бывшая жена, но никаких доказательств не предоставила. Странная история.

- Более того, сфабрикованные документы без подписи и без дат, на которые якобы ссылается избирательная комиссия, прокуратура и т. д, утверждая, что у Павла Николаевича есть какие-то счета за рубежом – это просто беспредел, который был принят большинством голосов.

Более того, сам Грудинин принес в ЦИК оригиналы документов, которые подтверждают, что никаких оффшорных счетов за рубежом у него нет. Но комиссия отказалась рассматривать эти документы, проводить разбирательство, делать запросы.

Это показывает, что власть не готова к диалогу, не готова к конкуренции. Всё, что ей остаётся - затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием, пытаясь как-то укрепить политическую конструкцию, за которую они держатся – хотя на деле «Единая Россия» постоянно расшатывает политическую систему.