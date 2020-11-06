Сегодня, в 19:49

Николай Бондаренко: Всё, что остаётся власти – затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием

Sobesednik.ru размышляет вместе с политиком о том, чего боится "Единая Россия". Похоже, что саму себя

Фото: Замир Усманов/Global Look Press

Кандидату в депутаты Государственной думы Николаю Бондаренко вменяют «распространение экстремистских материалов», из-за чего он может быть не допущен к сентябрьским выборам. Sobesednik.ru взял у коммуниста небольшой комментарий на эту тему и поразмышлял о будущем российской власти.

- Что это за экстремистский ролик, хранение которого вам вменяют?

- Самому интересно, что это за ролик. Со мной связались сотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что в отношении меня имеется материал административного производства. И нужно составить протокол о якобы распространении мной в 2011 году экстремистских материалов, а именно – манифеста «Единой России».

Николай Бондаренко
На мои утверждения, что у меня нет таких роликов и такого контента, подпадающего под экстремистские материалы, сотрудники полиции сказали: всё при встрече. Даже если встать на их позицию – материал, о котором идёт речь, был признан экстремистским в 2013 году, а закон обратной силы не имеет. Статья 4.5 Административного кодекса чётко говорит о сроках давности таких нарушений, так что 10 лет – это просто абсурд.

Но в данном случае статься предполагает не какой-то административный арест, а поражение в избирательных правах – запрет выдвигаться на выборы. Значит, подобным замыслом меня планируют снять с выборов Государственной думы. В следующем году Саратовская область переизбирает свой региональный парламент – значит, меня автоматически хотят не допустить и к этим выборам.

- Подобное происходит и с Грудининым…

- Да, ещё одна политическая расправа – это снятие с выборов Павла Николаевича Грудинина: власть последовательно зачищает под себя политическое пространство. На заседании ЦИК «Единая Россия» абсолютным большинством голосов сняла Павла Николаевича с выборов, мы снимали об этом репортаж. Там был совершенно невероятный диалог с Эллой Памфиловой, где она заявила, что у нее нет личной жизни.

- Вроде бы о наличии у Грудинина оффшоров за рубежом заявила его бывшая жена, но никаких доказательств не предоставила. Странная история.

- Более того, сфабрикованные документы без подписи и без дат, на которые якобы ссылается избирательная комиссия, прокуратура и т. д, утверждая, что у Павла Николаевича есть какие-то счета за рубежом – это просто беспредел, который был принят большинством голосов.

Более того, сам Грудинин принес в ЦИК оригиналы документов, которые подтверждают, что никаких оффшорных счетов за рубежом у него нет. Но комиссия отказалась рассматривать эти документы, проводить разбирательство, делать запросы.

Это показывает, что власть не готова к диалогу, не готова к конкуренции. Всё, что ей остаётся - затыкать рты несогласным, бороться с инакомыслием, пытаясь как-то укрепить политическую конструкцию, за которую они держатся – хотя на деле «Единая Россия» постоянно расшатывает политическую систему.
"Чего не скажешь ради победы на выборах, а потом хоть трын-трава не расти": "ЕдРо" разнесли за очередное обещание

- Вы утверждаете, что никакого «Манифеста Единой России 2002 года» у вас в соцсетях нет?

- Однозначно. Видео или других публикаций с подобными названиями у меня нет.

Справка

Речь идёт о так называемом «манифесте Единой России 2002 года». Точнее говоря, проекте манифеста, который был написан в 2002 году одним из тогдашний руководителей партии Александром Беспаловым и его заместителем, социологом Юлией Крижановской.

Он представлял из себя набор обещаний, который был представлен совету партии на съезде её региональных руководителей, после чего в «ЕР» произошёл скандал, и Беспалов с Крижановской потеряли свои позиции.

«В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России… К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода… К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России… К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест и другие… К 2017 году Россия станет мировой державой», - говорится в проекте манифеста.

В 2013 году манифест был признан экстремистским по решению Кировского суда Новосибирска.

Есть разные мнения, является этот «манифест» серьёзным партийным заявлением или не является. По крайней мере, журналист Олег Кашин в колонке для «Коммерсанта» в 2011 году сообщает, что в его личном блоге «сохранилась датированная началом 2003 года дискуссия об этом манифесте, из которой следует, что манифест на сайте "Единой России" тогда все-таки был опубликован и только примерно через год с сайта удален».

Николай Васильев

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 12 часов назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 день назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 5 дней назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 дней назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 6 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Происшествия 48 минут назад

Град из кусков льда размером с яблоко настиг итальянскую провинцию

Общество 1 час назад

Пока вы были на работе 27 июля: У сына экс-губернатора нашли квартиру за миллиард, а приставы не могут найти экс-жену Путина

Общество 2 часа назад

"Пескова с Путиным в отставку!". Граждане в резкой форме высказались в адрес пресс-секретаря президента

Общество 3 часа назад

"Говорят - протокол будем оформлять или "звонок другу"?". Как коррупционеры из ГИБДД зарабатывают на "золотые унитазы"

Общество 4 часа назад

"Маски брошены, это что-то нереальное": россияне врезали депутату, назвавшего их "безмозглыми баранами"

Общество 4 часа назад

В Чечне не вакцинированным от СOVID-19 запретили ходить в магазины и мечети

Общество 4 часа назад

У сына тульского экс-губернатора нашлась квартира за миллиард рублей

Общество 4 часа назад

На Сахалине бьют тревогу: горбуша на юго-западе острова уничтожена почти полностью

Происшествия 5 часов назад

Жителей десяти регионов России предупредили об угрозе ЧС из-за ливня и ветра

Общество 5 часов назад

"Любителей халявы не жалко": в сети обсуждают новый ход мошенников

Политика 5 часов назад

"Чего не скажешь ради победы на выборах, а потом хоть трын-трава не расти": "ЕдРо" разнесли за очередное обещание

Общество 6 часов назад

Песков опроверг сообщение об ослаблении масочного режима перед выборами

Происшествия 6 часов назад

После взрыва на химзаводе Bayer в Германии пять человек пропало без вести

Общество 6 часов назад

Керимов Токай Арифович – биография

Общество 7 часов назад

"Народ, не надо молчать": женщина выгнала детей-инвалидов с площадки и вызвала ярость россиян

Общество 7 часов назад

"Отстаньте уже со своими прививками": россиян не обрадовало новое решение Минздрава по вакцинам

Политика 7 часов назад

Кремль перестал стесняться: Ройзман рассказал, чего россиянам ждать от власти

Политика 7 часов назад

Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать каналы соратников Навального

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика