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"Чего не скажешь ради победы на выборах, а потом хоть трын-трава не расти": «ЕдРо» разнесли за очередное обещание

Россиянам уже надоели обещания секретаря генсовета «Единой России» Турчака

Фото: mskagency.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, жаждущий победы на выборах в Госдуму, продолжает раздавать обещания, чтобы россияне поставили галочку в бюллетене напротив его партии.

Теперь Турчак пообещал, что «в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации». Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще не были приняты.

Как отметил Турчак во время встречи с вице-премьером Александром Новаком, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», - пояснил Турчак, заключив, что правительство поддержало это предложение.

Но что-то в соцсетях предложение Турчака на «ура» не принимают и особо не верят в его исполнение.

«Чего не скажешь, лишь бы выиграть выборы. А потом хоть трын-трава не расти», - объясняет читатель.

«Обещания перед выборами. А потом, как всегда. Как с повышением пенсионного возраста. Обещали не поднимать...» - пенсионную реформу «Единой России» еще долго не забудут. И хорошо, что так.

«Обещать - это они могут. Выборы на носу. Ещё и не то пообещают, вы самое главное галочку сходите поставьте», - пишет россиянин.

«Ну да, вернут, а потом заберут через новые цены на газ... Это же наперстки очевидные», - считает москвич.

«Теперь начнут шантажировать, что если их не избрать, то данное обещание выполнять будет некому. Уже за одно это, таких прохиндеев нельзя и за километр подпускать к депутатской работе», - уверен читатель.

«Много чего эти граждане предлагали перед выборами хорошего, а после сделали много гадостей. Очередного доверия не достойны, пора их менять», - призывает россиянин.

«Хватит рекламировать «ЕдРо»! Эту группировку уже ничто не спасёт», - уверен петербуржец.
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