Кремль перестал стесняться: Ройзман рассказал, чего россиянам ждать от власти

«Репрессии», «зачистка политического поля», «жесткая подготовка к выборам», «избавление от политических конкурентов» – эти и другие эпитеты уже неоднократно использовались рядом политологов, пытающихся описать происходящее в российской политике в последние годы. Причем частота их применения в высказываниях с каждым месяцем растет, а поводы для этого появляются все чаще и выглядят все более вызывающими.

Чего стоит история с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным, который был отправлен в тюрьму на реальный срок, однако продемонстрировал, что способен влиять на повестку даже в своем новом статусе. А потому власти довольно быстро переключили свое внимание на тех, кого можно отнести к так называемому пулу Навального. И уже весной 2021 года практически все аффилированные с Алексеем Анатольевичем структуры оказались под чрезвычайно жестким давлением.

Разумеется, давление на них оказывалось и прежде: обыски, административные дела, препятствование осуществлению деятельности – все это входит в стандартный набор инструментов борьбы с оппозицией во все времена. Но в этот раз ситуация зашла значительно дальше, а потому они в скором времени были представлены прокуратурой к получению нового звания – экстремистских организаций. Именно по этой причине перечислять названия этих структур сегодня проблематично, поскольку во исполнение действующего законодательства придется делать длинные приписки относительно их нового статуса. Неровен час, и называть Навального «оппозиционером» станет незаконным, даже как-то странно, почему власти до этого еще не дошли.

Впрочем, история самого известного российского оппозиционера отнюдь не нова. Общественных и политических организаций, независимых СМИ и прочих, получивших статус иноагентов, нежелательных и экстремистов в России с каждым месяцем становится все больше.

О том, почему власти решили зачищать несистемную оппозицию настолько жестко и показательно, накануне высказался российский политик Евгений Ройзман, отметивший, что ситуация в России изменилась до такой степени, что у властей больше нет поводов стесняться своих действий.

«Страна изменилась: они просто перестали стесняться. Их ключевая задача – просто сохранять за собой власть. Государственная дума – это один из тех институтов, которые позволяют легитимизировать сегодняшнюю власть. А потому их задача сегодня состоит в том, чтобы без всяких фокусов и интриг, напрямую по-конски, сделать Государственную думу такой, какая им нужна. И они уже не стесняются ничего. Они давно перестали стесняться. Ведь правоохранительной системы нет, общественного мнения нет, судов нет, люди не выходят на улицы. Кого им в такой ситуации стесняться? Они делают так, как им нужно, и будут полностью зачищать поляну», – заявил Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».