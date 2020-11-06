Жириновский призвал Зюганова не подвергать опасности Грудинина

Владимир Жириновский призвал Геннадия Зюганова не вовлекать в свою деятельность бизнесмена Павла Грудинина, которого ЦИК РФ исключил из списков КПРФ на выборы в Госдуму. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте Вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем Вам его подвергать опасности?», – обращается он к лидеру КПРФ.

Как пишет Жириновский, Грудинин никогда не будет президентом, а сам Зюганов никогда не выиграет ни одни выборы губернатора.

Он посоветовал лидеру коммунистов подумать над сменой названия партии, написать другую программу, забыть про Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм», «потому что в ближайшие годы рухнет и Куба, и Северная Корея, и Венесуэла, и Никарагуа. Все левые режимы обречены».

«Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу Вас», – заключил лидер ЛДПР.

Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена пройти все апелляционные инстанции, чтобы добиться регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата в депутаты Госдумы и члена федерального списка коммунистов на предстоящих выборах 17-19 сентября.

Как пояснил Зюганов, по закону у партии есть возможность апеллировать к Верховному суду. На это должно уйти не более пяти дней, как и на рассмотрение последующей второй возможной жалобы в случае неудовлетворения первой. «Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время», — поясняет председатель партии