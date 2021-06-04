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Навальный необычно поздравил жену с днем рождения

Как пишет оппозиционер, он возненавидел стекла, разделяющие его с женой, и пообещал, что они "расплавят" их ладонями

Фото: Instagram Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше» в колонии ИК-2 в Покрове Владимирской области, поздравил жену Юлию с днем рождения, пообещав «расплавить» стекла между ними, а также пообещал, что комедии снова станут смешными. Поздравление он опубликовал в своем Instagram.

Как пишет политик, он возненавидел стекла, потому что уже шесть месяцев видит свою жену только через них. «В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком – тоже стекло», – поясняет он. 

«И, конечно, мы на свиданиях делаем классический жест, знакомый всем по кино (и пусть он останется знакомым вам только по кино), когда каждый прижимает ладонь к стеклу со своей стороны и говорит что-то хорошее в трубку телефона. Это мило, но все равно касаешься только стекла. А еще – удивительный факт – кинокомедии стали менее смешными», – вспоминает он. 

«Йуля, моя крошка. Поздравляю тебя с днем рождения. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Будь здорова и не унывай (хотя о чем это я?). А стекло мы рано или поздно расплавим ладонями. И комедии снова станут смешными. Люблю», – пишет политик. 

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный в день своего 45-летия опубликовал пост, в котором поблагодарил соратников за поздравления и поддержку, а также рассказал, что, хотя это и был непростой для него год, когда он чуть не умер, вернулся на Родину, был задержан на границе и подвергался «диким, абсурдным "судам", "Кремлевскому централу" и колонии, похожей на карикатурный концлагерь "Большого брата"», ему все же удалось не «озвереть» и продолжить смотреть на своих оппонентов без ненависти.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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