"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке

Стратегия «осаждённой крепости» – именно её, по мнению целого ряда политологов, планирует придерживаться Кремль в аргументации собственной внешней и внутренней политики, а также в объяснениях, почему населению снова необходимо «сплотиться» вокруг национального лидера и политической силы, которую он в той или иной степени представляет. Речь, разумеется, о президенте и партии власти, тем более что на носу парламентские выборы.

Пожалуй, в очередной раз приводить аргументы, которыми пользуются эксперты, пытаясь обосновать свою позицию по этому поводу, большого смысла нет. Тем более, что представители российской власти и сами раз за разом выдают заявления, косвенно или прямо подтверждающие эту теорию. Одно из таких заявлений накануне сделал представитель топ-5 общефедерального списка «Единой России» на предстоящих парламентских выборах – глава МИД России Сергей Лавров.

А заявил глава российской дипломатии о том, что Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности, в том числе с помощью фейков.

– Вокруг нас всячески пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские для нас народы делать выборы: либо они с Западом, либо они с Россией. Нашу страну и территории вокруг неё пытаются осваивать экономическим и военным образом. Они хотят окружать нас санитарным кордоном, а после извлекать определённую выгоду из того, что Запад будет оказывать прямое влияние на развитие соседних стран, – заявил Лавров во время вебинара, прошедшего на площадке партии власти.

По словам министра, такая стратегия Запада в полной мере проявила себя на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций пытались реализовать в Белоруссии. Кроме того, по его утверждению, Соединённые Штаты и страны Евросоюза развернули масштабную геополитическую борьбу за Молдавию, не стесняясь открытой пропаганды во время проведения предвыборной кампании.