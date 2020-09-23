"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке
Глава российской дипломатии о том заявил, что Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности
Стратегия «осаждённой крепости» – именно её, по мнению целого ряда политологов, планирует придерживаться Кремль в аргументации собственной внешней и внутренней политики, а также в объяснениях, почему населению снова необходимо «сплотиться» вокруг национального лидера и политической силы, которую он в той или иной степени представляет. Речь, разумеется, о президенте и партии власти, тем более что на носу парламентские выборы.
Пожалуй, в очередной раз приводить аргументы, которыми пользуются эксперты, пытаясь обосновать свою позицию по этому поводу, большого смысла нет. Тем более, что представители российской власти и сами раз за разом выдают заявления, косвенно или прямо подтверждающие эту теорию. Одно из таких заявлений накануне сделал представитель топ-5 общефедерального списка «Единой России» на предстоящих парламентских выборах – глава МИД России Сергей Лавров.
А заявил глава российской дипломатии о том, что Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности, в том числе с помощью фейков.
– Вокруг нас всячески пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские для нас народы делать выборы: либо они с Западом, либо они с Россией. Нашу страну и территории вокруг неё пытаются осваивать экономическим и военным образом. Они хотят окружать нас санитарным кордоном, а после извлекать определённую выгоду из того, что Запад будет оказывать прямое влияние на развитие соседних стран, – заявил Лавров во время вебинара, прошедшего на площадке партии власти.
По словам министра, такая стратегия Запада в полной мере проявила себя на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций пытались реализовать в Белоруссии. Кроме того, по его утверждению, Соединённые Штаты и страны Евросоюза развернули масштабную геополитическую борьбу за Молдавию, не стесняясь открытой пропаганды во время проведения предвыборной кампании.
Странно или нет, но многие россияне либо знакомы с трудами видных политологов, ранее неоднократно описывавших стратегию «осаждённой крепости», либо тонко чувствуют суть происходящего, либо просто не хотят больше на слово верить заявлениям о «проделках коварного Запада», а потому нашли, что ответить министру в социальных сетях. В общем, врезали Сергею Викторовичу за очередную отговорку от всей души.
«Кроме Лаврова, Путина и прочей элиты, никто в Россию не может принести нестабильность».
«Маразм уже, как у больного человека».
«Пояс нестабильности надо не за границами страны искать».
«Лучше пояс нестабильности с Запада, чем удавка стабильности из Москвы».
«Какой пояс?! Россия со своей политикой в друзьях только с Венесуэлой и Сирией. Китай банально из России ресурсы по дешёвке выжимает».
«Не знаю, как там вокруг России, но внутри страны власти справляются с этим без всякой помощи».
«Ельцин говорил: надо затянуть пояса и к 2000 году заживём, в 2000 году Путин сказал, к 2020 году заживём, и в 2021 плюнули и сказали, что жить мешает пояс вокруг России».
«Американец рассказывает русским о том, что надо терпеть ради победы над Америкой».
«Свои дела постоянно Западом прикрывают, вы разберитесь с конскими ценами, морковкой и борщевым набором!»
«На пенсию ему давно пора», – возмущаются россияне в комментариях.
Теги: #Сергей Лавров, #МИД
Рубрика: Политика