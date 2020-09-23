Сегодня, в 17:57

"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке

Глава российской дипломатии о том заявил, что Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности

Фото: МИД РФ/Global Look Press

Стратегия «осаждённой крепости» – именно её, по мнению целого ряда политологов, планирует придерживаться Кремль в аргументации собственной внешней и внутренней политики, а также в объяснениях, почему населению снова необходимо «сплотиться» вокруг национального лидера и политической силы, которую он в той или иной степени представляет. Речь, разумеется, о президенте и партии власти, тем более что на носу парламентские выборы.

Пожалуй, в очередной раз приводить аргументы, которыми пользуются эксперты, пытаясь обосновать свою позицию по этому поводу, большого смысла нет. Тем более, что представители российской власти и сами раз за разом выдают заявления, косвенно или прямо подтверждающие эту теорию. Одно из таких заявлений накануне сделал представитель топ-5 общефедерального списка «Единой России» на предстоящих парламентских выборах – глава МИД России Сергей Лавров.

А заявил глава российской дипломатии о том, что Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности, в том числе с помощью фейков.

– Вокруг нас всячески пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские для нас народы делать выборы: либо они с Западом, либо они с Россией. Нашу страну и территории вокруг неё пытаются осваивать экономическим и военным образом. Они хотят окружать нас санитарным кордоном, а после извлекать определённую выгоду из того, что Запад будет оказывать прямое влияние на развитие соседних стран, – заявил Лавров во время вебинара, прошедшего на площадке партии власти.

По словам министра, такая стратегия Запада в полной мере проявила себя на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций пытались реализовать в Белоруссии. Кроме того, по его утверждению, Соединённые Штаты и страны Евросоюза развернули масштабную геополитическую борьбу за Молдавию, не стесняясь открытой пропаганды во время проведения предвыборной кампании.

"Эталон политического цинизма": Как в России и Украине оценивают иск Генпрокуратуры в ЕСПЧ

Странно или нет, но многие россияне либо знакомы с трудами видных политологов, ранее неоднократно описывавших стратегию «осаждённой крепости», либо тонко чувствуют суть происходящего, либо просто не хотят больше на слово верить заявлениям о «проделках коварного Запада», а потому нашли, что ответить министру в социальных сетях. В общем, врезали Сергею Викторовичу за очередную отговорку от всей души.

«Кроме Лаврова, Путина и прочей элиты, никто в Россию не может принести нестабильность».

«Маразм уже, как у больного человека».

«Пояс нестабильности надо не за границами страны искать».

«Лучше пояс нестабильности с Запада, чем удавка стабильности из Москвы».

«Какой пояс?! Россия со своей политикой в друзьях только с Венесуэлой и Сирией. Китай банально из России ресурсы по дешёвке выжимает».

«Не знаю, как там вокруг России, но внутри страны власти справляются с этим без всякой помощи».

«Ельцин говорил: надо затянуть пояса и к 2000 году заживём, в 2000 году Путин сказал, к 2020 году заживём, и в 2021 плюнули и сказали, что жить мешает пояс вокруг России».

«Американец рассказывает русским о том, что надо терпеть ради победы над Америкой».

«Свои дела постоянно Западом прикрывают, вы разберитесь с конскими ценами, морковкой и борщевым набором!»

«На пенсию ему давно пора», – возмущаются россияне в комментариях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Политика 21 минуту назад

"Санитарное дело" убивает детей Анастасии Васильевой

Общество 28 минут назад

Пока вы были на работе 23 июля: Еще одно СМИ и 5 журналистов признали иноагентами, а в Москве сменяют судей

Общество 32 минуты назад

"Володин – это не фамилия, это принадлежность": в сети комментируют новый фильм команды Навального

Общество 45 минут назад

"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления

Общество 1 час назад

"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Общество 2 часа назад

"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Общество 2 часа назад

Басманный суд возглавил военный судья

Общество 2 часа назад

«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

Общество 3 часа назад

В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

Общество 3 часа назад

В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Политика 4 часа назад

Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Общество 4 часа назад

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Общество 5 часов назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 5 часов назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 6 часов назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 6 часов назад

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Общество 7 часов назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 8 часов назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика