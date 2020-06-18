"Вариант обсуждается": Соловей раскрыл возможную должность "дочери Путина" в правительстве

О дочерях российского президента Владимира Путина, по крайней мере, так их называет пресса несмотря на отсутствие официального признания, российские журналисты и эксперты вспоминают с завидной регулярностью. К примеру, в минувшем году внимание прессы было приковано к младшей дочери главы российского государства – 34-летней главе фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой.

Причем дискуссия на эту тему порой обретает совершенно неожиданный формат. Взять, к примеру, недавние разговоры о том, что Тихонова курирует направление по разработке неких препаратов, продлевающих жизнь. Нередко поднимается и вопрос о ее карьерных перспективах в вертикали российской власти. Причем этот вопрос, судя по всему, совсем не закрыт, а потому ряд экспертов продолжают прочить общественнице, предпринимательнице и спортсменке Тихоновой серьезное политическое будущее.

К примеру, как рассказал известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей в интервью Марку Фейгину, в Кремле всерьез обсуждают перспективы новой должности Катерины Тихоновой в Кабинете правительства, причем, очень высокой должности. Сама она, к слову, уже работает в правительстве, будучи членом Совета по развитию массового спорта и физкультуры. Однако, как считает профессор Соловей, в будущем роль дочери президента в управлении российским государством может значительно возрасти.

«Эта тема уже обсуждается полтора-два года, тестирование подобного подхода произошло в 2018 году, когда на президентские выборы пустили Ксению Собчак. Это было сделано не только для того, чтобы она спроецировала на себя часть оппозиционной аудитории, но и для того, чтобы проверить отношение общества к женщине-кандидату. Одним из протагонистов этого решения, решения обратить внимание на Екатерину Тихонову, является Сергей Кириенко.

Сейчас, насколько мне известно, ситуация для нее стала еще лучше: мне говорили, что год назад Владимир Путин был обескуражен ее настойчивостью. Вокруг Екатерины Тихоновой уже возник некий консенсус среди окружения Путина – они говорят, что она могла бы попробовать себя в качестве вице-премьера и премьер-министра. Это произойдет в том случае, если Михаил Мишустин пойдет на повышение – тогда Тихонова, полагаю, станет сначала вице-премьером, а потом премьер-министром, потому что по-другому стремительный взлет не поймут даже привыкшие к странностям россияне. Этот вариант действительно обсуждается в Кремле, и у него есть влиятельная группа сторонников.

Другое дело, что, когда начинаются такие перемены, никогда не знаешь, куда кривая завернет. Я склонен полагать, что такие изменения вызовут очень сильную турбулентность и станут спусковым крючком для напряженного общества», – заявил Соловей.