"Придёт Путин 2.0": Скурлатов сделал неожиданное заявление о "трансфере"
Эксперт призывает оппозицию вычеркнуть слово "трансфер" из политического лексикона, и уверяет, что халявы не будет
«Трансфер власти» и «преемники Путина» – две эти фразы любой политический обозреватель в России напишет с закрытыми глазами, настолько часто они вклиниваются в повестку. Более того, каждый день во многих отечественных изданиях начинается с поиска высказываний экспертов на эту тему.
И ведь, надо признать, тема, сама по себе, весьма благодатная – многочисленные эксперты так и сыплют версиями о возможных параметрах трансфера власти, причинах и условиях выхода действующего российского президента из большой политики и даже перебирают кости его потенциальным преемникам. Да и если отмести разговоры на уровне сплетен и конспирологии, то в отдельных случаях в рамках той же дискуссии порой приводится настолько «железная» аргументация, что начинает казаться, будто бы все мы на пороге больших перемен.
Впрочем, есть у этих версий и противники. К примеру, соучредитель Нацфонда развития регионов России и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, уверен, что никакого трансфера власти не будет. «Путин будет править вечно», – убеждён эксперт, отмечая, что слухи о возможном уходе Владимира Владимировича запущены с подачи его окружения и администрации президента – ключевых бенефициаров федеральной власти в России. В своём недавнем посте Скурлатов даже приводит новое подтверждение этого прогноза.
«Трансфера не будет. УВП Администрации президента создало миф о каких-то кардинальных переменах в стране и уходе Путина с поста президента, а также другую чушь. Многие повелись. Если с работниками государственных СМИ и продажных телеграм-каналов всё понятно, то другим должно быть просто стыдно нести ахинею про приближающиеся социальные, экономические и политические перемены.
Путин будет править вечно, а ему на смену придёт Путин 2.0. Нынешние оппозиционеры готовы верить во что угодно, лишь бы не работать над программой смены власти в стране, присосавшись к источникам денег из АП или какой-нибудь КПРФ, которая также финансируется государством. Или же к западным ресурсам, как в случае с либеральными революционерами. Стыдоба. Вычеркните слово «трансфер» из политического лексикона, халявы не будет.
Между тем, полным ходом идёт консервация режима.
Выборы в Государственную думу уже превратились в совершенно нелегитимный симулякр по миллиону причин. А Путин намедни подписал бумагу о продлении полномочий одряхлевших престарелых силовиков, что служит ещё одним доказательством в пользу версии о неизменности и сохранения текущего тупикового курса страны, который ведёт в пропасть», – пишет Скурлатов в своём авторском телеграм-канале.
Теги: #Путин, #транзит власти, #оппозиция
Рубрика: Политика