"Придёт Путин 2.0": Скурлатов сделал неожиданное заявление о "трансфере"

«Трансфер власти» и «преемники Путина» – две эти фразы любой политический обозреватель в России напишет с закрытыми глазами, настолько часто они вклиниваются в повестку. Более того, каждый день во многих отечественных изданиях начинается с поиска высказываний экспертов на эту тему.

И ведь, надо признать, тема, сама по себе, весьма благодатная – многочисленные эксперты так и сыплют версиями о возможных параметрах трансфера власти, причинах и условиях выхода действующего российского президента из большой политики и даже перебирают кости его потенциальным преемникам. Да и если отмести разговоры на уровне сплетен и конспирологии, то в отдельных случаях в рамках той же дискуссии порой приводится настолько «железная» аргументация, что начинает казаться, будто бы все мы на пороге больших перемен.