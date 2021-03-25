Китай отказался следовать плану ВОЗ по изучению происхождения коронавируса

Правительство КНР заявило, что выступает против политизации расследования происхождения COVID-19, поэтому отказывается следовать второму этапу исследования, проводимого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает ТАСС.

«Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану», – заявил он.

Он подчеркнул, что власти Китая поддерживают проведение исследования, основанного на науке. Замглавы добавил, что КНР выступает против политизации изучения происхождения коронавируса и вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что для международной группы исследователей было проблемой заиметь доступ к необработанным данным в Китае во время визита в начале года.

Тогда эксперты хотели изучить образцы вируса, впервые выявленного в китайском городе Ухань. Из-за проблем с доступом мартовский отчет ВОЗ о пандемии коронавируса может быть не слишком достоверным. «Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии. Сотрудничество Китая имеет решающее значение. Если мы получим полную информацию, мы можем исключить (лабораторное соединение)», – сказал глава ВОЗ. В Китае же назвали рост претензий к стране на фоне развития гипотезы о лабораторной утечке политически мотивированным.