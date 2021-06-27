В ВОЗ признали, что слишком рано отвергли гипотезу о лабораторном создании вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что для международной группы было проблемой заиметь доступ к необработанным данным в Китае во время визита в начале года.

Тогда эксперты хотели изучить образцы вируса, впервые выявленного в китайском городе Ухань. Из-за проблем с доступом мартовский отчет ВОЗ о пандемии коронавируса может быть не слишком достоверным. В нем утверждалось, что лабораторная утечка COVID-19 – «крайне маловероятна».

При этом руководитель международной организации не заявляет о возможности нарочной утечки.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи. Это обычное дело»

, – объясняется Тедрос. Обычно требуются десятилетия, чтобы сузить естественный источник вируса животного происхождения, такого как Эбола или SARS.

В Китае же назвали рост претензий к стране на фоне развития гипотезы о лабораторной утечки политически мотивированным. Они связали это с недавним заявлением президента США Джо Байдена, который просил изучить данные разведки по этому вопросу.

«Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии. Сотрудничество Китая имеет решающее значение. Если мы получим полную информацию, мы можем исключить (лабораторное соединение)»

, – цитирует Тедроса АР.

Призыв Тедроса к прозрачности был поддержан министром здравоохранения Германии Йенсом Спаном: «Мы очень признательны китайскому правительству за сотрудничество в рамках первой миссии, но этого еще недостаточно».