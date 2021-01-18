Бурятия в шоке. Сергей Зверев пошел на выборы по одномандатному округу

Стилист и шоумен Сергей Зверев объявил о своем выдвижении в Госдуму по одномандатному избирательному округу №9 в Республике Бурятия. Об этом говорится в Instagram звезды.

Шоумена выдвигает на выборы эко-партия «Зеленые». Он также возглавляет её региональный список по Бурятии и Иркутской области. Сам он родом из Иркутской области.

«Сегодня утром я подал документы в Избирком Бурятии в Улан-Удэ», — пишет Зверев в своем аккаунте.

Сергей Зверев действительно посвящает свое внимание экологическим проектам. К примеру, в 2019 году его пикет с требованием отменить строительство завода на Байкале привлек внимание общества к проблеме загрязнения озера. Тогда он был оштрафован за пикет на 10 тысяч рублей.

Чтобы Зверев смог пройти в Госдуму по партийным спискам, «Зеленые» должны преодолеть 5% барьер по стране — тогда региональные списки получат представительство вслед за кандидатами из федерального списка. При этом для победы в одномандатном округе результат партии значения не имеет.