Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Нашумевшая история с задержанием около сорока сотрудников Управления ГИБДД в Ставропольском крае, как считает известный российский журналист и политолог Сергей Пархоменко, имеет вполне объяснимые корни.

Когда в СМИ появились публикации о том, что сотрудники Росгвардии и МВД в Ставропольском крае провели операцию, в рамках которой были задержаны начальник УГИБДД региона и около четырех десятков его подчиненных, которым следователи инкриминируют создание преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление служебным положением, общественность встрепенулась. Больше всего россиян впечатлили фотографии из дома ключевого фигуранта – начальника регионального ведомства Алексея Сафонова. Оказалось, что высокопоставленный чиновник устроил для себя полноценный дворец с роскошной обстановкой и золотым унитазом.

Впрочем, мнения по поводу того, как оценивать очередной громкий коррупционный скандал, довольно быстро разделились. Кто-то считает, что власти устроили очередной спектакль на тему борьбы с коррупцией перед выборами, другие и вовсе убеждены в том, что фигуранты этого громкого дела в скором времени окажутся на свободе. Другие же задаются вопросом, куда смотрели силовики все те годы, пока Сафонов занимал свою должность.

Между тем, как утверждает Сергей Пархоменко, указанный эпизод может оказаться обычным следствием конкуренции внутри различных силовых структур. Иными словами, силовики просто что-то не поделили, из-за чего данная история и стала достоянием общественности. Более того, журналист даже привел параллели между этим событием и убийством Бориса Немцова.

«Такой мотив всегда, в любых обстоятельствах и ситуациях присутствует. Эти люди постоянно конкурируют между собой и ведут борьбу за благоволение вышестоящего начальства. Поэтому они пытаются дискредитировать и подставить друг друга. Иногда эти события обретают совершенно трагические формы. К примеру, я считаю, что убийство Бориса Немцова можно было бы объяснить такими же обстоятельствами. Просто какая-то из силовых структур таким образом пыталась подставить другую», – заявил Пархоменко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».