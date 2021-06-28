Сегодня, в 13:48

Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Мнения по поводу того, как оценивать очередной громкий коррупционный скандал в России, довольно быстро разделились

Фото: Скриншот Youtube

Сергей Пархоменко

Нашумевшая история с задержанием около сорока сотрудников Управления ГИБДД в Ставропольском крае, как считает известный российский журналист и политолог Сергей Пархоменко, имеет вполне объяснимые корни.

Когда в СМИ появились публикации о том, что сотрудники Росгвардии и МВД в Ставропольском крае провели операцию, в рамках которой были задержаны начальник УГИБДД региона и около четырех десятков его подчиненных, которым следователи инкриминируют создание преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление служебным положением, общественность встрепенулась. Больше всего россиян впечатлили фотографии из дома ключевого фигуранта – начальника регионального ведомства Алексея Сафонова. Оказалось, что высокопоставленный чиновник устроил для себя полноценный дворец с роскошной обстановкой и золотым унитазом.

Впрочем, мнения по поводу того, как оценивать очередной громкий коррупционный скандал, довольно быстро разделились. Кто-то считает, что власти устроили очередной спектакль на тему борьбы с коррупцией перед выборами, другие и вовсе убеждены в том, что фигуранты этого громкого дела в скором времени окажутся на свободе. Другие же задаются вопросом, куда смотрели силовики все те годы, пока Сафонов занимал свою должность.

Между тем, как утверждает Сергей Пархоменко, указанный эпизод может оказаться обычным следствием конкуренции внутри различных силовых структур. Иными словами, силовики просто что-то не поделили, из-за чего данная история и стала достоянием общественности. Более того, журналист даже привел параллели между этим событием и убийством Бориса Немцова.

«Такой мотив всегда, в любых обстоятельствах и ситуациях присутствует. Эти люди постоянно конкурируют между собой и ведут борьбу за благоволение вышестоящего начальства. Поэтому они пытаются дискредитировать и подставить друг друга. Иногда эти события обретают совершенно трагические формы. К примеру, я считаю, что убийство Бориса Немцова можно было бы объяснить такими же обстоятельствами. Просто какая-то из силовых структур таким образом пыталась подставить другую», – заявил Пархоменко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 34 минуты назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Происшествия 29 минут назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 29 минут назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете, первый российский авиадвигатель и таинственный «Шах и мат»

Общество 34 минуты назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 35 минут назад

"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

Политика 47 минут назад

"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Здоровье и дом 59 минут назад

Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Общество 1 час назад

"Только этого нам не хватало": россияне испугались возможного попадания оспы обезьян в Россию

Общество 2 часа назад

Северокавказские регионы оказались лидерами по росту числа разводов в России

Общество 2 часа назад

Аналитик рассказал, что не так с расследованием о 29 млн переболевших ковидом россиян

Общество 3 часа назад

"Казанский стрелок", убивший 9 человек в гимназии, признан невменяемым

Общество 3 часа назад

В России второй день подряд менее 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество 4 часа назад

Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

Расследование 4 часа назад

"Из золотых унитазов можно лить медали". Уткин предложил провести Олимпиаду на Ставрополье

Общество 5 часов назад

Таксисты предупредили о возможном коллапсе из-за новой системы для водителей

Происшествия 5 часов назад

В Якутии для борьбы с лесными пожарами вызвали искусственные дожди

Общество 6 часов назад

МАКС-2021: фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 6 часов назад

Москвичи больше не спешат вакцинироваться: QR-коды отменили

Общество 7 часов назад

Треть россиян считают, что QR-коды и COVID-free зоны улучшили ситуацию с коронавирусом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика