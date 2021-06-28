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"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Как утверждает писатель и политический журналист говорить о безоговорочном доверии Путина к Медведеву нет никакого смысла

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Несмотря на то, что бывший президент России и экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев в последнее время ушёл из политической повестки, лишь изредка напоминая о себе инициативами вроде введения в стране безусловного базового дохода, политологи все ещё вспоминают о нём чаще, чем заслуживает его текущая должность. Всё дело в дискуссии вокруг возможного «трансфера власти» в стране и поиска преемника для действующего президента Владимира Путина, версии в рамках которой эксперты не перестают строить даже сейчас.

Что же касается персоны Дмитрия Анатольевича, то его, несмотря на громкую и неожиданную отставку с поста премьера в начале минувшего года, называют одним из ключевых претендентов на роль «преемника», поскольку, убеждены некоторые политологи, Владимир Владимирович безоговорочно ему доверяет.

И это доверие, якобы, было заслужено Медведевым ещё во времена знаменитой «рокировки», когда он исполнил свою роль на все 100%, отсидев в президентском кресле ровно один срок, уступив дорогу нынешнему главе российского государства. Ещё один аргумент в пользу этого предположения – тот факт, что Медведев до сих пор остаётся фактическим лидером партии власти «Единой России» – проекта, отказываться от которого Путин и Кремль, кажется, пока не намерены.

Между тем, есть у данной версии и ряд слабых мест. К примеру, всё та же отставка правительства Медведева с многочисленными обвинениями в срыве исполнения президентских поручений. А также серьёзный удар по репутации экс-премьера, который практически оказался назначен ответственным за проведение в стране пенсионной реформы, чего население не забудет ещё очень долго. Иными словами, позиции Медведева давно пошатнулись, и Кремль в определённой степени причастен к такому развитию событий.

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Впрочем, как утверждает российский писатель, политический журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, на самом деле говорить о безоговорочном доверии Путина к Медведеву нет никакого смысла. Напротив, подчёркивает он, Путин считает экс-премьера угрозой для себя. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я думаю, самое главное в этой истории то, что в какой-то момент Путин решил – Медведев представляет угрозу. Медведев грел место для Путина, но был момент, когда он усомнился. Был момент, когда мысленно он изменил Путину, и захотел идти на второй срок.

В течение долгого времени команда тогдашнего премьера Путина и команда президента Медведева вели между собой позиционную войну и «перебрасывались гранатами». Это всегда влияет на боссов – они, конечно же, не могли не заметить, что их команды находятся в режиме войны.

Их отношения сильно испортились, они в какой-то момент почти не разговаривали, можно вспомнить ситуацию с Ливией. Любая команда заинтересована в том, чтобы шеф не уходил, и команда Медведева всячески массировала ему мозг, чтобы убедить его остаться, чтобы убедить его зацепиться и подтолкнуть его к решительному шагу», – рассказал Зыгарь.

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