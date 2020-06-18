"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

Мало кто обратил внимание, но в 2021 году политологи стали реже говорить о «транзите» власти в России и перебирать варианты с возможными «преемниками» действующего президента Владимира Путина. И если раньше подобный сценарий обсуждался не просто активно, а уже признавался многими как предрешённый, то сегодня ряд сторонников этой версии даже не вспоминают о ней.

На этом фоне даже сложилось впечатление, что Кремль или лично Путин каким-то образом сумели перевернуть внутреннюю, незаметную взору большинства сторонних наблюдателей, политическую игру в свою пользу, лишив экспертов возможности продолжать дискуссию на эту тему в будущем.

Впрочем, есть среди экспертов и те, кто верен своим прогнозам до конца, а потому сохраняет убеждённость в том, что до транзита власти в стране осталось совсем немного. Одним из них можно назвать известного политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья. По словам Валерия Дмитриевича, никто в Кремле не отказывался от планов на транзит, напротив, их реализация становится все ближе. Эксперт даже назвал предполагаемые сроки транзита.