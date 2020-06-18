Сегодня, в 18:34

"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

По словам Валерия Соловья, никто в Кремле не отказывался от планов на транзит, и их реализация становится все ближе

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Эхо Москвы»

Мало кто обратил внимание, но в 2021 году политологи стали реже говорить о «транзите» власти в России и перебирать варианты с возможными «преемниками» действующего президента Владимира Путина. И если раньше подобный сценарий обсуждался не просто активно, а уже признавался многими как предрешённый, то сегодня ряд сторонников этой версии даже не вспоминают о ней.

На этом фоне даже сложилось впечатление, что Кремль или лично Путин каким-то образом сумели перевернуть внутреннюю, незаметную взору большинства сторонних наблюдателей, политическую игру в свою пользу, лишив экспертов возможности продолжать дискуссию на эту тему в будущем.

Впрочем, есть среди экспертов и те, кто верен своим прогнозам до конца, а потому сохраняет убеждённость в том, что до транзита власти в стране осталось совсем немного. Одним из них можно назвать известного политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья. По словам Валерия Дмитриевича, никто в Кремле не отказывался от планов на транзит, напротив, их реализация становится все ближе. Эксперт даже назвал предполагаемые сроки транзита.

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

– Это намечено сразу после выборов в Государственную думу, если, конечно, они пройдут нормально и без эксцессов. Если не будет никаких волнений, если выборы покажут политический контроль Кремля над российским обществом. Именно после этого намечается постепенная передача власти в России.

Главным претендентом на данный момент намечается Михаил Мишустин. Стоит обратить внимание, что он только что получил ещё и дополнительные полномочия. Что же касается времени, то этот процесс может занять от трёх месяцев до полугода. При этом Путин формально будет оставаться в президентской должности, но он фактически будет всё меньше и меньше исполнять свои прямые обязанности, – заявил профессор Соловей в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы».

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 34 минуты назад

Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

Общество 48 минут назад

Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

Политика 53 минуты назад

"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину

Происшествия 1 час назад

"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость

Общество 1 час назад

СК не нашел следов пребывания людей в подземной тюрьме под Петербургом

Политика 2 часа назад

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Общество 3 часа назад

Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Общество 3 часа назад

СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

Политика 3 часа назад

Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

Общество 3 часа назад

"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Политика 3 часа назад

Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

Происшествия 4 часа назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 4 часа назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 4 часа назад

"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

Политика 4 часа назад

"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Здоровье и дом 4 часа назад

Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Политика 5 часов назад

Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика