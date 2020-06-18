"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России
По словам Валерия Соловья, никто в Кремле не отказывался от планов на транзит, и их реализация становится все ближе
Мало кто обратил внимание, но в 2021 году политологи стали реже говорить о «транзите» власти в России и перебирать варианты с возможными «преемниками» действующего президента Владимира Путина. И если раньше подобный сценарий обсуждался не просто активно, а уже признавался многими как предрешённый, то сегодня ряд сторонников этой версии даже не вспоминают о ней.
На этом фоне даже сложилось впечатление, что Кремль или лично Путин каким-то образом сумели перевернуть внутреннюю, незаметную взору большинства сторонних наблюдателей, политическую игру в свою пользу, лишив экспертов возможности продолжать дискуссию на эту тему в будущем.
Впрочем, есть среди экспертов и те, кто верен своим прогнозам до конца, а потому сохраняет убеждённость в том, что до транзита власти в стране осталось совсем немного. Одним из них можно назвать известного политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья. По словам Валерия Дмитриевича, никто в Кремле не отказывался от планов на транзит, напротив, их реализация становится все ближе. Эксперт даже назвал предполагаемые сроки транзита.
– Это намечено сразу после выборов в Государственную думу, если, конечно, они пройдут нормально и без эксцессов. Если не будет никаких волнений, если выборы покажут политический контроль Кремля над российским обществом. Именно после этого намечается постепенная передача власти в России.
Главным претендентом на данный момент намечается Михаил Мишустин. Стоит обратить внимание, что он только что получил ещё и дополнительные полномочия. Что же касается времени, то этот процесс может занять от трёх месяцев до полугода. При этом Путин формально будет оставаться в президентской должности, но он фактически будет всё меньше и меньше исполнять свои прямые обязанности, – заявил профессор Соловей в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы».
Теги: #Валерий Соловей, #Путин, #транзит власти
Рубрика: Политика