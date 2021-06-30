"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину
10-летний Маттиас Брандштеттер просит российского лидера "не терять веру в Европу"
10-летний австрийский школьник Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину, в котором просит российского лидера «не терять веру в Европу». Это обращение мальчик передал главе российского государства через посла РФ в Вене. В своём письме он рассказывает, что очень интересуется Россией и уже даже учит русский язык.
«Страны Европы и Россия являются близкими соседями, которые имеют немало экономических связей. Полагаю, что Европа и Россия должны в будущем взаимодействовать друг с другом намного больше», – пишет школьник и просит Владимира Владимировича «не терять веру» в Старый свет.
В российском посольстве, которое и опубликовало это письмо на страничке МИД РФ в социальной сети, поблагодарили юного Маттиаса, добавив, что Москва, как и прежде, открыта для диалога со всем странами, которые обоюдно заинтересованы в осуществлении совместной работы ради общего прогресса и благополучия.
«По просьбе мальчика мы отправили ему фотографию российского президента с его личным автографом, а также несколько интересных книг не только о России, но и о её столице – Москве. Они помогут ему расширить знания о стране и усовершенствовать владение русским языком», – отметили российские дипломаты.
Примечательно, что, несмотря на общий положительный и дружественный тон этой новости, многие россияне не поверили в искренность и реальность происходящего, а потому в социальных сетях появилось немало скептических и ироничных комментариев по этому поводу.
«Такие письма не появляются лишь по воле 10-летних мальчиков. Масштабная пиар-акция. Неинтересно».
«Мальчик по ходу ничего толком не знает, кто такой Путин и чем он занимается…»
«А был ли мальчик?!»
«Кто диктовал мальчику?»
«Что с них взять, дети. Маленькие и глупенькие. Вот и пишут "Путину", считая его "добрым дядей"».
«Ждём вопросов от будущих граждан (в перинатальном периоде)».
«Даже не дочитал эту статью, это же чушь», – пишут в комментариях пользователи.