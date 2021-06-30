Сегодня, в 18:20

"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину

10-летний Маттиас Брандштеттер просит российского лидера "не терять веру в Европу"

Фото: МИД РФ/Global Look Press

10-летний австрийский школьник Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину, в котором просит российского лидера «не терять веру в Европу». Это обращение мальчик передал главе российского государства через посла РФ в Вене. В своём письме он рассказывает, что очень интересуется Россией и уже даже учит русский язык.

«Страны Европы и Россия являются близкими соседями, которые имеют немало экономических связей. Полагаю, что Европа и Россия должны в будущем взаимодействовать друг с другом намного больше», – пишет школьник и просит Владимира Владимировича «не терять веру» в Старый свет.

В российском посольстве, которое и опубликовало это письмо на страничке МИД РФ в социальной сети, поблагодарили юного Маттиаса, добавив, что Москва, как и прежде, открыта для диалога со всем странами, которые обоюдно заинтересованы в осуществлении совместной работы ради общего прогресса и благополучия.

«По просьбе мальчика мы отправили ему фотографию российского президента с его личным автографом, а также несколько интересных книг не только о России, но и о её столице – Москве. Они помогут ему расширить знания о стране и усовершенствовать владение русским языком», – отметили российские дипломаты.

"Наши власти так привыкли": Венедиктов назвал условие появления западных вакцин в РФ

Примечательно, что, несмотря на общий положительный и дружественный тон этой новости, многие россияне не поверили в искренность и реальность происходящего, а потому в социальных сетях появилось немало скептических и ироничных комментариев по этому поводу.

«Такие письма не появляются лишь по воле 10-летних мальчиков. Масштабная пиар-акция. Неинтересно».

«Мальчик по ходу ничего толком не знает, кто такой Путин и чем он занимается…»

«А был ли мальчик?!»

«Кто диктовал мальчику?»

«Что с них взять, дети. Маленькие и глупенькие. Вот и пишут "Путину", считая его "добрым дядей"».

«Ждём вопросов от будущих граждан (в перинатальном периоде)».

«Даже не дочитал эту статью, это же чушь», – пишут в комментариях пользователи.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 34 минуты назад

Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

Политика 39 минут назад

"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

Общество 48 минут назад

Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

Происшествия 1 час назад

"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость

Общество 1 час назад

СК не нашел следов пребывания людей в подземной тюрьме под Петербургом

Политика 2 часа назад

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Общество 3 часа назад

Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Общество 3 часа назад

СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

Политика 3 часа назад

Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

Общество 3 часа назад

"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Политика 3 часа назад

Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

Происшествия 4 часа назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 4 часа назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 4 часа назад

"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

Политика 4 часа назад

"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Здоровье и дом 4 часа назад

Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Политика 5 часов назад

Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика