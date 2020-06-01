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"Наши власти так привыкли": Венедиктов назвал условие появления западных вакцин в РФ

Надежды поверивших слухам о скором появлении иностранных антиковидных препаратов в российских аптеках, похоже, окончательно разрушены

Фото: Ramon Costa/Global Look Press

Похоже, что вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на внутренний российский рынок становится всё более острым и актуальным. Изначально его подняли в обществе, поскольку среди россиян существует немало людей, которые заявляют о недоверии отечественной медицине, а потому уклоняются от идущей в стране вакцинации, ожидая появления западных препаратов.

Но ещё большее противление оказывают те, кто хотел бы в ближайшее время с той или иной целью выехать за пределы России в страны Европы, однако не сможет сделать этого с российским сертификатом вакцинации.

Впрочем, в последнее время актуальность этой проблемы прочувствовали на себе и профессиональные круги. Так, пилоты гражданской авиации при каждом международном рейсе вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты. Причина такая же – сертификаты вакцинации российскими вакцинами на Западе не признают.

В связи с этим профсоюзы лётного состава даже обратились к главе правительства Мишустину с просьбой содействовать появлению в России западных вакцин. Проще говоря, проблема эта имеет разносторонний характер и актуальна по множеству причин.

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Тем большее недовольство вызвал недавний комментарий главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова, который категорично заявил, что вопрос о допуске в Россию вакцин иностранного производства не рассматривается.

– У нас своих вакцин хватает, – подчеркнул представитель Кремля, разрушив надежды поверивших в появившиеся ранее слухи о том, что иностранные препараты действительно могут появиться в российских аптеках хотя бы в течение ближайшего года.

Между тем, как считает известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, ожидать появления «Пфайзера», «АстраЗенеки» и других западных вакцин в стране россиянам в ближайшее время не стоит. Эксперт даже назвал причину такого прогноза.

«Наши власти привыкли решать вопросы исключительно через взаимообратное признание. Так что, если там где-то пропустят «Спутник», то сюда сразу же пропустят иностранные вакцины», – заявил Венедиктов в эфире «Эха».

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