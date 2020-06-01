"Наши власти так привыкли": Венедиктов назвал условие появления западных вакцин в РФ

Похоже, что вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на внутренний российский рынок становится всё более острым и актуальным. Изначально его подняли в обществе, поскольку среди россиян существует немало людей, которые заявляют о недоверии отечественной медицине, а потому уклоняются от идущей в стране вакцинации, ожидая появления западных препаратов.

Но ещё большее противление оказывают те, кто хотел бы в ближайшее время с той или иной целью выехать за пределы России в страны Европы, однако не сможет сделать этого с российским сертификатом вакцинации.

Впрочем, в последнее время актуальность этой проблемы прочувствовали на себе и профессиональные круги. Так, пилоты гражданской авиации при каждом международном рейсе вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты. Причина такая же – сертификаты вакцинации российскими вакцинами на Западе не признают.

В связи с этим профсоюзы лётного состава даже обратились к главе правительства Мишустину с просьбой содействовать появлению в России западных вакцин. Проще говоря, проблема эта имеет разносторонний характер и актуальна по множеству причин.