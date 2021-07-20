КПРФ обвинила "Справедливую Россию" с Прилепиным в сотрудничестве с "Единой Россией"

Партия КПРФ ответила Захару Прилепину, который предложил Геннадию Зюганову создать общую левую партию на базе союза коммунистов и «Справедливой России — За Правду». Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин уверен, что это просто пиар со стороны Прилепина, а о реальном объединении речи быть не может из-за идеологических разногласий и компрометирующего соглашения между эсерами и партией власти.

«Он счел удобным умолчать, что “Справедливая Россия“ заключила с “Единой Россией“ соглашение, в котором говорится о стремлении к коалиционным действиям и поддержке справороссами стратегического курса президента и правительства», — возмущается Афонин (цитата по Znak.com). Он считает, что проявлением этой договоренности является отказ «Справедливой России» от участия в выборах главы государства на последних двух избирательных циклах, когда они поддержали вместо этого фактического выдвиженца от партии власти, то есть Владимира Путина. «И как после этого Прилепин представляет себе объединение КПРФ и СРПЗП? — задается вопросом коммунист. — Он ждет, что коммунисты примут это соглашение с партией власти? И тоже будут поддерживать „стратегический курс президента и правительства“?»

Афонин говорит, что КПРФ является «главной оппозиционной силой» в стране и не заинтересован портить свою репутацию сотрудничеством с СРЗП, а другие левые силы вроде «Левого фронта» уже присоединились к коммунистам.

При этом если обе партии пройдут в Госдуму, то КПРФ не исключает возможных взаимодействий с партией Прилепина и Миронова.