Прилепина с круассанами прогнали коммуниситы

Особую пикантность моменту придает тот факт, что буквально перед изгнанием из «коммунистического» пансионата г-н Прилепин заявил агентству РИА Новости, что лидер КПРФ Зюганов предложил ему на следующей неделе обсудить вопрос подписания меморандума о создании левой коалиции.

Однако, даже если это и так (во что верится слабо и Геннадий Андреевич ни о чем таком не сообщал, то почему было не подождать следующей недели, а не тащиться не в самые близкие края с кофе и круассанами, чтобы обсуждать с коммунистами объединение партий. К тому же накануне парламентских выборов, до которых осталось менее 3-х месяцев.



