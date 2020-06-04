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Коммунисты потребовали от Собянина сделать видеонаблюдение на выборах

Представитель КПРФ в Москве потребовали от мэрии выделить бюджет на видеонаблюдение за выборами это ссенью

Фото: Скриншот // Валерий Рашкин

Отделение КПРФ в Москве обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием организовать во время выборов видеонаблюдение, которое ЦИК отказался делать во всей России, сославшись на нехватку денег. Коммунисты в муниципальных собраниях, Мосгордуме и в Госдуме полагают, что в Москве на это денег хватит, а сама столица имеет «особую стратегическую значимость» в федеральной политике.

«Коммунисты Москвы убеждены, что подобный шаг будет способствовать повышению доверия к избирательной системе, поможет избежать провокаций и нарушений в ходе голосования и подведения итогов», — приводят заявление членов КПРФ «Открытые медиа». Издание отмечает, что коммунисты Москву уже ранее требовали отменить электронное и трёхдневное голосование.

Глава горкома Валерий Рашкин отмечает, что позиция ЦИК и власти, якобы отмена видеонаблюдения ничего не меняет, на самом деле не соответствует действительности: «Будем настаивать на доступе всех [трансляции], и Памфилова от нас тоже никуда не денется».

При этом в московском «Яблоке» поддерживают видеотрансляции, но не считают эту технологию решающей в вопросе обеспечения прозрачных выборов.

Ранее к столичным властям уже обратился зампред Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако он просил сделать наблюдение лишь в последний день, чтобы власти точно не смогли ответить отказом (ранее, когда голосование шло один день, трансляция велась успешно).

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