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Зюганов рассказал, чего больше всего боится власть

Недавно лидер КПРФ заявил, что россияне частично сами несут ответственность за повышение пенсионного возраста

Фото: Global Look Press

Вполне вероятно, что активизация КПРФ в преддверии сентябрьских парламентских выборов не приносит партии и ее лидеру Геннадию Зюганову ожидаемого результата. Причем традиционно сыграть на негативных настроениях в российском обществе самым ярким представителям системной оппозиции не удается даже в условиях, когда население всерьез недовольно действиями федеральных властей во всем, что касается борьбы с пандемией и коронавирусом.

Более того, не исключено, что именно по этой причине Геннадий Андреевич решил давить электорату на старую, но все еще весьма болезненную «мозоль». В своем недавнем выступлении он снова вспомнил о пенсионной реформе, при этом заявив, что россияне частично сами несут ответственность за повышение пенсионного возраста. По словам политика, если бы люди в 2018 году активнее выходили на улицу и проводили массовые митинги, власти бы не решились повышать пенсионный возраст. Резюмируя свои слова, Зюганов призвал граждан быть более активными и «не отсиживаться», добавив, что отмена пенсионной реформы заложена в предвыборную программу КПРФ. 

«Людям пора перестать отсиживаться и ворчать. Необходимо активнее принимать участие в массовых мероприятиях. Ведь власть больше всего боится именно этого. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы отменить… У нас один из главных пунктов: отменить пенсионное людоедство и восстановить нормальный выход на пенсию», – подчеркнул главный коммунист страны.

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