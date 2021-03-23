Паровозы по спискам

На минувшей неделе партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) провели предвыборные съезды, на которых утвердили своих кандидатов в следующий думский созыв. Особых сюрпризов, как обычно, не вышло.

КПРФ Зюганов взял партию за Грудинина

У коммунистов федеральную тройку ожидаемо возглавил бессменный Геннадий Зюганов. На втором месте оказалась вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая, которая, видимо, должна послужить противовесом единоросской Валентине Терешковой, возглавляющей список по Ярославской области. Неизвестно, выиграет ли партия от присутствия космонавта в федеральном списке, но с Терешковой Зюганов на днях имел трогательный диалог о дачном хозяйстве. Что тоже радует: точки соприкосновения – это всегда хорошо.

На третьем месте – директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Который, напомним, показал очень неплохой результат на президентских выборах-2018. Надеемся, что в партии его любят именно за это, а не за совхозную клубнику.

Также партия продемонстрировала способность к объединению с различными левыми движениями, например с «Левым фронтом». В московский список вошла супруга координатора движения Сергея Удальцова Анастасия. Возглавил список глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

– Вопрос о своем преемнике Геннадий Зюганов хочет оставить открытым как можно дольше, – комментирует политолог Алексей Макаркин. – Поэтому Юрий Афонин (которого в эти самые преемники и прочат. – Ред.) был в 2016 году на третьем месте, а сейчас переместился на четвертое. Почетно, место в Думе гарантировано, но нет символизма, присущего первой тройке.

По мнению эксперта, первая тройка КПРФ «имиджевая и демонстративная»: партия намерена бороться за протестные голоса.

– Зюганов демонстрирует, что «своих не бросает» – в нынешнем созыве Грудинину по формальным основаниям не дали мандат, но не пустить в Думу участника первой тройки будет гораздо сложнее, – отмечает Макаркин. – Его задача – стать осторожным бенефициаром «умного голосования» (ни в коем случае его не поддерживая, может быть даже невнятно и негромко осудив), не вызвать раскола внутри партии и не поругаться с Кремлем. В общем, КПРФ остается «кентавром», сочетая лояльность и оппозиционность.

Во время съезда в подмосковных «Снегирях», где он обычно проходит, разыгралась драма. В санаторий заявился один из лидеров СРЗП Захар Прилепин. Он изо всех сил демонстрировал дружелюбие – даже привез с собой кофе и круассаны, но коммунисты все равно его прогнали.

Перед изгнанием из «коммунистического» пансионата Прилепин заявил: лидер Зюганов предлагал ему обсудить вопрос о создании левой коалиции. Однако даже если это и так (во что верится слабо, и Геннадий Андреевич ни о чем таком не сообщал), то зачем обсуждать объединение партий менее чем за 3 месяца до выборов. Да и вообще – дурак, надо было ехать с самоваром и баранками.

– Против КПРФ будет активно играть «Справедливая Россия», – прокомментировал это Макаркин. – Но потеснить владельца бренда КПРФ на его поле будет непросто.

ЛДПР Жириновский остался без сына

По решению партии общефедеральный список возглавил сам вождь Владимир Жириновский. Вторым номером пошел глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и зам. главы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Также в списке оказались Ярослав Нилов, Владимир Сипягин, самый юный депутат Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой и другие, всего 15 человек.

У ЛДПР к съезду разыгралась такая драма, что КПРФ и не снилось. Второй человек в партии, он же – сын Владимира Вольфовича Игорь Лебедев, заявил, что ни на какие выборы не пойдет и вообще уходит из политики.

«Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно, – сказал он на прощание. – Хотя Госдуму принято критиковать, все-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и ваш покорный слуга».

На таком ярком фоне сразу появились разные предположения вплоть до того, что Жириновский хочет продать партию. Тут сразу возникает вопрос: кому нужна ЛДПР без Жириновского? Смеем предположить, что Игоря Владимировича просто достала пыльная и полностью управляемая Дума. Помните, его как-то в разгар голосования застали в Майами в трусах и на матрасе. Вот туда человеку захотелось.

Жириновский, выступая на съезде, представил ряд тезисов программы. Тезисы у него, конечно, бесспорны. «Должно быть как можно меньше бездомных и голодных», – заявил он, и тут не поспоришь. Он предложил открыть магазины для малоимущих с низкими ценами, а также бесплатно раздавать бедным продукты из обычных магазинов с истекающим сроком годности. Помнится, такой законопроект запороло «ЕдРо». Еще Владимир Вольфович предложил поднять МРОТ сразу до 15 тысяч, а к 2030 году довести его до 30–35 тыс. рублей. Вот тут опять же в Госдуму приходили ученые с научными выкладками о том, что МРОТ уже сейчас должен быть таким, как у Жириновского в 2030 году. Но опять-таки «ЕдРо» все испортило.

«Справедливая Россия – За правду» Миронов удовлетворит Прилепина

Федеральная пятерка СРЗП, принятая на ее съезде, оказалась незатейливой: первый – Сергей Миронов, второй – примкнувший к партии «заправдинец» Захар Прилепин, третий – также примкнувший «патриот» Геннадий Семигин. Туда же вошли актер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков, некогда сбежавший от эсеров в путинский Народный фронт. Теперь СМИ называют его «кошельком» партии Прилепина, что он, впрочем, не подтверждает. Но все равно: гусары, молчать!

Набег Прилепина на съезд КПРФ экспертное сообщество оценило по-разному. Можно сказать, полярно. Кто-то счел, что он искренне обозначил намерение объединить партии. Кто-то посчитал эту историю чистым пиаром и удачным внедрением в повестку конкурентов: чем больше будет разговоров про «изгнание», тем лучше для СРЗП. Кто-то даже назвал выходку Прилепина шагом к политическому самоубийству.

На съезде Миронов заявил, что партия стала «втройне сильнее» и что во время избирательной кампании она будет бороться не за какие-то там голоса, а «за наших граждан». Прилепин добавил, что слушал список кандидатов «с чувством удовлетворения». Показалось, что сопредседатель партии хотел сказать по-брежневски, но что-то его остановило. Семигин же предрек кардинальные перемены в стране «с участием нашей партии». Видимо, надеется на конституционное или хотя бы простое большинство.

Первая пятерка «Единой России»

Министр обороны Сергей Шойгу Глава МИД РФ Сергей Лавров Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева

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