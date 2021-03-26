"Команда 29" сообщила, почему Роскомнадзор заблокировал их сайт

Правозащитная организация «Команда 29», которую возглавляет адвокат Иван Павлов, защищающий в числе прочих журналиста Ивана Сафронова и ФБК*, выпустила заявление, в котором сообщила о причинах блокировки своего сайта Роскомнадзором

Как следует из текста заявления, Роскомнадзор произвёл блокировку по требованию Генпрокуратуры от 15 июля по той причине, что правозащитники якобы распространяли информацию «нежелательных организаций».

Авторы заявления назвали решение прокуратуры «актом беспрецедентного давления на правозащитные институты». Также «Команда 29» сообщает о намерении обжаловать блокировку сайта.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом и экстремистской организацией, однако судебное решение по этому поводу еще не вступило в силу