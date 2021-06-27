Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Грузинские телеканалы «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа», которые «Интерфакс» называет «оппозиционными», в знак протеста отказались выходить в эфир после случая с гибелью оператора «Пирвели» Александра Лашкаравы и избиения десятков их коллег. Они требуют справедливого наказания для виновных, а также отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Сейчас эти телеканалы непрерывно транслируют на черном фоне имена и фамилии 53 журналистов, которые пострадали во время освещения ЛГБТ-марша 5 июля в Тбилиси. После того как телеоператор Лашкарава обратился за медицинской помощью с многочисленными перломами костей лица, он был найдем мертвым у себя в квартире. По официальой версии властей, имела место передозировка наркотическими веществами. Связано ли это с избиением, неизвестно.

Cмерть Александра Лашкаравы послужила поводом для массовых антиправительственных акций протеста оппозиции, которая считает власти Грузии ответственными за случившееся. Напомним, что ЛГБТ-акция была разогнана сторонниками «традицинных ценностей», которые не стеснялись применять насилие как по отношению к неугодным им участникам шествия, так и по отношению работавших на меропреятии репортеров.

Правоохранительные органы Грузии не предотвратили массовое насилие на улицах.