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В Тбилиси консерваторы сорвали радужный флаг с офиса организаторов ЛГБТ-прайда

Акция за равноправие должна была пройти в Грузии сегодня

Фото: Скриншот с видео

Противники правозащитного шествия ЛГБТ-прайда в Тбилиси напали сотрудников СМИ, которые планировали освещать акцию. Сейчас правоохранители локализовали журналистов в безопасном пространстве.

Также агрессоры забрались на балкон квартиры организаторов ЛГБТ-прайда и сорвали флаг.

Активисты заявили о намерении провести акцию в пять вечера по местному времени, хотя МВД просило их отказаться от планов из-за риска нападения противников.

Силовики сообщили, что уже заведено два уголовных дела по статье о препятствовании работе СМИ, пишет портал «Настоящее время» (признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом).

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что проведение акции в защиту ЛГБТ-людей в стране – нецелесообразно.

ЕАDaily пишет, что полиция пытается сдерживать противостояние между противоборствующими участниками акции. Офис правозащитной организации «Сирцхвилия» закидали яйами и выбили все окна.

Теги: #Грузия, #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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