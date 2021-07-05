В Тбилиси консерваторы сорвали радужный флаг с офиса организаторов ЛГБТ-прайда
Акция за равноправие должна была пройти в Грузии сегодня
Противники правозащитного шествия ЛГБТ-прайда в Тбилиси напали сотрудников СМИ, которые планировали освещать акцию. Сейчас правоохранители локализовали журналистов в безопасном пространстве.
Также агрессоры забрались на балкон квартиры организаторов ЛГБТ-прайда и сорвали флаг.
Активисты заявили о намерении провести акцию в пять вечера по местному времени, хотя МВД просило их отказаться от планов из-за риска нападения противников.
Силовики сообщили, что уже заведено два уголовных дела по статье о препятствовании работе СМИ, пишет портал «Настоящее время» (признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом).
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что проведение акции в защиту ЛГБТ-людей в стране – нецелесообразно.
ЕАDaily пишет, что полиция пытается сдерживать противостояние между противоборствующими участниками акции. Офис правозащитной организации «Сирцхвилия» закидали яйами и выбили все окна.