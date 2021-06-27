"Песков перегрелся на жаре": политолог напомнил представителю Кремля, кто президент России
Максим Жаров интересуется: как быть с подписью Бориса Николаевича Ельцина на Беловежских соглашениях?
«Иногда такую пургу несёт» – эту ироничную и шуточную фразу российского президента Владимира Путина в контексте профессиональных (или личных, кто его знает) качеств главы его пресс-службы Дмитрия Пескова в своё время запомнила вся страна. С тех пор после многих высказываний представителя Кремля о ней принято вспоминать.
Происходит это с завидной регулярностью, поскольку Дмитрий Сергеевич и сам не прочь дать соответствующий повод. А потому дней, когда ему напоминают о том знаковом высказывании главы государства, в году бывает довольно много.
Одним из таких дней стал сегодняшний. В этот раз глава президентской пресс-службы заявил, что Россия из состава СССР никогда не выходила, а потому говорить о её границах по примеру территориальных приобретений других союзных республик неуместно.
С таким заявлением Песков выступил, отвечая на вопрос радио «Эхо Москвы» о том, стоит ли ожидать в статье президента России Путина сравнения границ 1922 и 1991 годов в отношении Российской Федерации, тем более что поднятие соответствующей темы в материале уже анонсировали.
– Российская Федерация из СССР не выходила, вот в чем дело. Вам, наверное, лучше излагать стройно и письменно, или дискутировать в эфире. Статья, разумеется, очень глубокая и сложная, это в какой-то степени мировоззренческий материал. По сути, это даже не статья, а куда более глубокий материал, а потому, разумеется, дискуссии – это хорошо, и они должны быть, – добавил представитель Кремля.
Разумеется, на этом фоне Пескову сразу напомнили о подписании первым президентом РФ Ельциным Беловежских соглашений и прочих «юридических принципах», о которых он и сам говорил, обсуждая предстоящую статью. Одним из первых это решил сделать политолог Максим Жаров.
«Дмитрий Песков перегрелся на жаре и заявляет, что Российская Федерация не выходила из состава СССР. В данном случае появляется вопрос: как быть с подписью Бориса Николаевича Ельцина на Беловежских соглашениях?
Кроме того, если верить Пескову, то выходит, что нами до сих по руководит президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв, который давно пребывает в маразме. В связи с этим новый вопрос: а чью пресс-службу возглавляет сам Песков?» – пишет Жаров в своём авторском телеграм-канале.