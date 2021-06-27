"Песков перегрелся на жаре": политолог напомнил представителю Кремля, кто президент России

«Иногда такую пургу несёт» – эту ироничную и шуточную фразу российского президента Владимира Путина в контексте профессиональных (или личных, кто его знает) качеств главы его пресс-службы Дмитрия Пескова в своё время запомнила вся страна. С тех пор после многих высказываний представителя Кремля о ней принято вспоминать.

Происходит это с завидной регулярностью, поскольку Дмитрий Сергеевич и сам не прочь дать соответствующий повод. А потому дней, когда ему напоминают о том знаковом высказывании главы государства, в году бывает довольно много.

Одним из таких дней стал сегодняшний. В этот раз глава президентской пресс-службы заявил, что Россия из состава СССР никогда не выходила, а потому говорить о её границах по примеру территориальных приобретений других союзных республик неуместно.