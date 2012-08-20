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Дмитрий Песков: Казаки станут росгвардейцами там, где их много

Песков отметил, что это никак не связано с обострением кадрового вопроса в Росгвардии

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в некоторых регионах подразделения казаков будут полностью слиты с Росгвардией, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что это никак не связано с обострением кадрового вопроса: «У Росгвардии хватает своих сил - просто есть регионы, где живет много казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию».

При этом будет соблюдаться «полная субординация», прописанная законом. «Никаких отдельных казачьих подразделений не будет. Это все будет в составе Росгвардии», – пояснил пресс-секретарь.

Теги: #Росгвардия

Рубрика: Политика

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