Дмитрий Песков: Казаки станут росгвардейцами там, где их много

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в некоторых регионах подразделения казаков будут полностью слиты с Росгвардией, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что это никак не связано с обострением кадрового вопроса: «У Росгвардии хватает своих сил - просто есть регионы, где живет много казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию».

При этом будет соблюдаться «полная субординация», прописанная законом. «Никаких отдельных казачьих подразделений не будет. Это все будет в составе Росгвардии», – пояснил пресс-секретарь.