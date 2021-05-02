Кто и за что избил саратовского коммуниста Сергея Подсевалова

- Расскажите, что случилось с Сергеем.

- Сергея Подсевалова неизвестные граждане подкараулили рядом с его домом и жестоко избили. Нанесен серьёзный вред здоровью: множественные переломы, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Подсевалов - один из руководителей моего предвыборного штаба, отвечающий за стратегическое направление работы. Власти об этом известно. Считать, что это какой-то бытовой случай, не представляется возможным. Это избиение произошло без какой-то предварительной дискуссии, высказывания претензий, что само по себе абсурдно для бытового конфликта. Учитывая масштаб и тяжесть повреждений, эти люди имели какую-то подготовку. Перелом глазницы, например, или челюстной кости, или скульной кости - это достаточно серьезные повреждения. В условиях этой современной страшной российской действительности, где политические расправы считаются чем-то обыденным, язык не поворачивается говорить, что это случайность. Помимо всего прочего, Сергей Подсевалов является действующим депутатом Саратовской городской Думы. Это человек, который ведет в Думе принципиальную и ожесточенную борьбу с антинародным курсом власти и "Единой России". В силу того, что саратовская Дума сейчас переизбирается, Сергей является еще и кандидатом на выборы.

- Это удар одновременно по вашему штабу и по Сергею как самостоятельному политику?

- Дело в том, что его округ полностью входит в мой округ кандидата в депутаты Государственной Думы. Злоумышленники здесь убили сразу нескольких зайцев. Сейчас Сергею требуется операция, но врачи не могут её провести из-за страшных гематом.

- Нападавшие успели где-то засветиться - количество, внешность?

- Единственное, чем мы сейчас располагаем - это слова самого Сергея. Всё произошло в половине десятого вечера, было ещё светло. У подъезда стояла группа людей - по предварительному выводу, они поджидали Сергея.

- Вы ожидаете каких-то угроз или действий в свой адрес?

- Угрозы в мой адрес идут систематично. Начиная от заявлений, что меня надо посадить в тюрьму, и заканчивая прямыми угрозами на основании того, что я себя неправильно веду и слишком много критикую власть. Для нас это не ново. На протяжении длительного времени это выковало в нас определённое отношение. Никто корректировать свою активность не собирается, происшедшее нас только подстегнёт и разозлит. Несколько лет назад у меня под окнами сожгли мою машину. уголовное дело по этому поводу "спустили на тормозах".

- Как вы думаете, кто заказчики нападения на Подсевалова?

- Сложный вопрос. Но я думаю, пытаются таким образом надавить на своих политических оппонентов.

- Каковы реальные цифры поддержки ЕР в регионе - и каких результатов партия хочет на выборах?

- Что касается реальной поддержки - очевидно, что эта картина примерно одинакова по всей стране. Сейчас идет речь чуть ли не о переносе выборов под предлогом коронавируса, чтобы хоть как-то подлатать рейтинг "Единой России", упавший в связи с последними непопулярными решениями по принудительной вакцинации и с бесконечным ростом цен на продукты. Поддержка у партии власти при этом практически нулевая. Социологи говорят о 10-12% поддержки - в это можно поверить, учитывая безграничный административный ресурс партии. Планы при этом - наполеоновские: на федеральном уровне хотят в очередной раз получить парламентское большинство, а саратовское отделение, судя по неподтверждённым кулуарным разговорам, должно быть чуть ли не впереди всей России по голосам за партию власти.

- Такие надежды на саратовскую "ЕР" объясняются персоной председателя Госдумы Вячеслава Володина и его влиянием в регионе?

- Сложно сказать. Я лишь констатирую слухи, которые до нас доходят, что "ЕР" говорит о максимальных результатах в рамках всей страны. В первую очередь, речь идет о весьма репрессивной и реакционной местной исполнительной власти, которая смогла подавить другие ветви власти - законодательную, судебную. "Политические" решения для жителей нашего региона давно не новость. Параллельно с этим выстроена система избирательных комиссий, фальсификаций, давления на бюджетников.

- Почему всё-таки КПРФ не выдвинула вас на выборы против Володина по 163-ему округу, как вы хотели?

- Решение принимал съезд партии. Я не участвовал даже в обсуждении, не то что в голосовании. Тем не менее, некоторые из участников обсуждения говорили мне: партии нужны сильные подготовленные депутаты - Николай, действуй, работай, круши "Единую Россию", подавай пример. Мне кажется, это можно считать проявлением некоей заботы партии обо мне. Но я свою позицию не изменил и убеждён, что могу победить любого самого сильного и подготовленного кандидата от "ЕР", потому что чувствую за собой поддержку земляков, поддержку избирателей, которая выражается, в том числе, в моей интернет-работе.

- Как повлияло видео с саратовской пенсионеркой, которая отчитала Володина на уличной встрече с "потенциальным избирателем", на репутацию политика в регионе?