"Наконец-то у Путина нашлись друзья": россияне удивлены просьбой талибов* к России
Комментаторы недоумевают, как вообще запрещённая террористическая организация может вести переговоры с Кремлём
Представители радикального афганского движения «Талибан»* обратились к российской стороне с просьбой исключить их из санкционных списков. С таким заявлением выступил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шалин по итогам недавнего визита талибов* в Москву.
«Мы обратились к российским властям с просьбой об исключении из санкционного списка», – отметил Шахин.
При этом, как пишет агентство «РИА Новости», немногим ранее талибы* заявляли, что соглашение с Соединёнными Штатами от 2020 года подразумевает исключение их движения из всех чёрных списков. По их словам, в Вашингтоне якобы уже работают над решением этого вопроса.
Примечательно, что в минувшем году МИД России, говоря о возможном снятии санкций с «Талибана»*, заявлял, что Москва готова пойти на такой шаг лишь в том случае, если решение об отмене соответствующих международных санкций против движения будет принять Советом Безопасности ООН.
В комментариях под соответствующей новостью россияне недоумевают по поводу того, как вообще террористическая организация может вести переговоры с Кремлём и раздавать пресс-конференции в Москве, а также негодуют по причине того, что талибы* обращаются к России с различными просьбами.
«Куда смотрит организация ветеранов Афганской войны?»
«Наконец-то у Путина нашлись друзья…»
«То есть к нам приехали террористы договориться о том, что они не террористы. Гениальная в России геополитика».
«Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) ведёт с Россией переговоры. Просто шедевр».
«Ну дела…»
«Говорить о несоответствии доходов и расходов чиновников – экстремизм. Приглашать в страну террористов, устраивать с ними встречи – все нормально», – пишут россияне.
*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в Российской Федерации