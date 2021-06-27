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"Наконец-то у Путина нашлись друзья": россияне удивлены просьбой талибов* к России

Комментаторы недоумевают, как вообще запрещённая террористическая организация может вести переговоры с Кремлём

Фото: Global Look Press

Представители радикального афганского движения «Талибан»* обратились к российской стороне с просьбой исключить их из санкционных списков. С таким заявлением выступил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шалин по итогам недавнего визита талибов* в Москву.

«Мы обратились к российским властям с просьбой об исключении из санкционного списка», – отметил Шахин.

При этом, как пишет агентство «РИА Новости», немногим ранее талибы* заявляли, что соглашение с Соединёнными Штатами от 2020 года подразумевает исключение их движения из всех чёрных списков. По их словам, в Вашингтоне якобы уже работают над решением этого вопроса.

Примечательно, что в минувшем году МИД России, говоря о возможном снятии санкций с «Талибана»*, заявлял, что Москва готова пойти на такой шаг лишь в том случае, если решение об отмене соответствующих международных санкций против движения будет принять Советом Безопасности ООН.

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В комментариях под соответствующей новостью россияне недоумевают по поводу того, как вообще террористическая организация может вести переговоры с Кремлём и раздавать пресс-конференции в Москве, а также негодуют по причине того, что талибы* обращаются к России с различными просьбами.

«Куда смотрит организация ветеранов Афганской войны?»

«Наконец-то у Путина нашлись друзья…»

«То есть к нам приехали террористы договориться о том, что они не террористы. Гениальная в России геополитика».

«Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) ведёт с Россией переговоры. Просто шедевр».

«Ну дела…»

«Говорить о несоответствии доходов и расходов чиновников – экстремизм. Приглашать в страну террористов, устраивать с ними встречи – все нормально», – пишут россияне.

*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в Российской Федерации

Теги: #талибы

Рубрика: Политика

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