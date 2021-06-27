"Наконец-то у Путина нашлись друзья": россияне удивлены просьбой талибов* к России

Представители радикального афганского движения «Талибан»* обратились к российской стороне с просьбой исключить их из санкционных списков. С таким заявлением выступил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шалин по итогам недавнего визита талибов* в Москву.

«Мы обратились к российским властям с просьбой об исключении из санкционного списка», – отметил Шахин.

При этом, как пишет агентство «РИА Новости», немногим ранее талибы* заявляли, что соглашение с Соединёнными Штатами от 2020 года подразумевает исключение их движения из всех чёрных списков. По их словам, в Вашингтоне якобы уже работают над решением этого вопроса.

Примечательно, что в минувшем году МИД России, говоря о возможном снятии санкций с «Талибана»*, заявлял, что Москва готова пойти на такой шаг лишь в том случае, если решение об отмене соответствующих международных санкций против движения будет принять Советом Безопасности ООН.