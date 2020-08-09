Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о намерении сегодня же издать указ об освобождении из-под ареста 400 боевиков радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об Этом сообщает ТАСС.

Ради того, чтобы принять это решение было созвано чрезвычайное собрание старейшин племен Лойя джирга. Ранее глава государства заявил, что правительство не может решать судьбу пленных.

Гани надеется, что это станет шагом к установлению перемирия между правительственными войсками Афганистана и боевиками «Талибана». Это также связано с договоренностью между властями США и группировкой: в обмен на вывод контингента американских войск «Талибан» обязался провести переговоры с официальным Кабулом и отказаться от практики по укрыванию членов других террористических организаций, а также не использовать территорию страны для действий, угрожающих США и её союзникам.