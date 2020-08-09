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09 августа, воскресенье

[13:34]Только в ЦВО военные откроют ещё 10 парков "Патриот"
[13:10]Лукашенко рассказал о письме Путина и выставил журналистам ультиматум
[12:16]Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"
[11:41]"Вербуют своих адептов": Глава ЦИК Беларуси обругала оппозицию в день голосования
[11:10]В Индийский океан вытекло порядка тысячи тонн нефтепродуктов
[10:27]Глава Минпросвещения заявил о создании единого "суперсервиса" для всех школ
[10:03]Выборы в Беларуси: военные и пропускной режим. Главное к началу дня голосования

08 августа, суббота

[21:53]На центральных улицах Минска начали задерживать гуляющих (видео)
[18:13]В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан
[17:43]Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны
[17:07]За время пандемии принудительно было госпитализировано более 500 россиян
[16:52]Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации
[15:42]Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью
[14:41]В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту
[13:43]В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель
[12:36]В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки
[11:45]На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей
[11:00]Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками
[10:00]29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

07 августа, пятница

[19:06]С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц
[18:11]В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны
[17:11]"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово
[16:11]Путин и Лукашенко поговорили по телефону о 33 задержанных в Минске россиянах
[15:56]Илону Маску предложили не сотрудничать с "Норникелем"
[15:49]В Норильске во время откачки нефтепродуктов из реки их снова разлили
[15:06]В ХМАО пресекли заселение чиновников в дом для переселенцев из аварийного жилья
[14:56]Германия, Франция и Польшая усомнились в честности белорусских выборов
[14:20]16-летняя девушка во Владивостоке отдала 93 тысячи за продажу души дьяволу
[14:10]Европейская ассоциация политтехнологов призвала освободить Виталия Шклярова
[13:31]Появился новый федеральный проект для помощи назависимым кандидатам
[13:23]Кабмин дозволил закупать средства от лейкоза и лимфомы за рубежом за счет ОМС
[13:08]В Беларуси задержали главу штаба одного из кандидатов в президенты
[12:22]ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности
[11:53]В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками
[11:22]ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров
[11:13]"Преступный проект": Глава ЦИК Беларуси запретила собирать фотографии бюллетеней
[10:28]"Сидел за кусок пластмассы": Активистов с куклой Путина хотят отправить в колонию
[09:58]Хабаровские депутаты потребовали разобраться в изъятии всей почты Фургала
[09:28]С Абызова требуют 32 млрд. Следствие: он 6 лет занимался бизнесом на госслужбе
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Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"

Политика
12:16, 09 августа 2020

Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о намерении сегодня же издать указ об освобождении из-под ареста 400 боевиков радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об Этом сообщает ТАСС.

Ради того, чтобы принять это решение было созвано чрезвычайное собрание старейшин племен Лойя джирга. Ранее глава государства заявил, что правительство не может решать судьбу пленных.

Гани надеется, что это станет шагом к установлению перемирия между правительственными войсками Афганистана и боевиками «Талибана». Это также связано с договоренностью между властями США и группировкой: в обмен на вывод контингента американских войск «Талибан» обязался провести переговоры с официальным Кабулом и отказаться от практики по укрыванию членов других террористических организаций, а также не использовать территорию страны для действий, угрожающих США и её союзникам.

Рубрика: Политика

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