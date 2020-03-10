США начали выполнение сделки с "Талибаном" по выводу войск из Афганистана

Официальный представитель американских вооруженных сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что США начали вывод своих войск в соответствии с договором с «Талибаном» (запрещенная в РФ организация), сообщает Associated Press.

Численность армии США в Афганистане будет снижена более чем на треть за следующие 4,5 месяца: с 13 тысяч человек до 8,6 тысячи. Через 14 месяцев Соединенные штаты полностью выведут свой контингент с территории государства.

Мирное соглашение было подписано 29 февраля этого года. От «Талибана» при этом требуется провести переговоры с властями Афганистана, а также не укрывать членов других террористических организаций.

По данным источников NBC, талибы «не намерены выполнять свою часть соглашения», и после вывода американского контингента группировка нападет на правительство Афганистана.